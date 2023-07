Korábbi közönségkedvenc tér vissza a Fradihoz

Az ecuadori válogatott Cristian Ramírez hat év után visszatért a Ferencváros labdarúgócsapatához. A 28 éves futballista szerződtetését pénteken jelentették be az FTC honlapján.

Ramírez 2015 és 2017 között erősítette a Ferencvárost, amelyben 81 mérkőzésen hat gólt szerzett. Abban az időszakban a bajnokságot egy, a Szuperkupát két, a Magyar Kupát három alkalommal nyerte meg a fővárosiakkal. Távozása óta az orosz FK Krasznodar együttesében szerepelt, és 187 meccsen háromszor volt eredményes.

Mindeközben többször is meglátogatta volt csapatát, és azt is elmondta, hogy Budapestet tekinti az otthonának, annál is inkább, mert a felesége, három gyermeke édesanyja magyar – áll a bajnoki címvédő FTC beszámolójában.

(MTI)