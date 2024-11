Hatalmas siker a magyar kormányzat HU-rizont programja (X)

Kiss Ádám, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) elnöke / Fotó: NKFI Hivatal

Kiss Ádám, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) elnöke hangsúlyozta, hogy a magyar kormány idén a tudománypolitikai, kutatási és innovációs projektekre több mint 150 milliárd forintot fordít hazai költségvetési forrásból. Kiemelte, hogy minden pályázatra óriási túlkereslet mutatkozik, ezt bizonyítja a HU-rizont program is, amelyre 16 magyar egyetem összesen 40 milliárd forint értékben nyújtott be 112 pályázatot. Ezekben a kutatási projektekben a magyar fél jelöli ki a kutatás irányát, és a magyar kormány nemcsak a hazai tudástermelő intézményeket finanszírozza, hanem a konzorciumban részt vevő külföldi, TOP 100-as egyetemeknek a projekthez kapcsolódóan felmerült költségeit is fedezi. Ismertetése szerint a HU-rizont pályázatban elvárás volt, hogy a magyar egyetemeknek minimum 50 százalékban be kell vonniuk ilyen típusú külföldi intézményeket a pályázatukba. A projektek legalább két, maximum három évig tartanak. A HU-rizont Program révén elérhető az is, hogy a magyar felsőoktatási intézmények a jövőben a mostaninál nagyobb, akár 5-10 konzorciumi tagból álló kutatási csoportokat önállóan vezessenek − mondta. Fontosnak nevezte, hogy az egyetemek együttműködjenek a gazdaság szereplőivel, és ne csak öncélú kutatásokat végezzenek, hanem olyanokat, amelyeknek van társadalmi, gazdasági és pénzügyi hatásuk. Hangsúlyozta: kulcsfontosságú a versenyképesség, ehhez járul hozzá az NKFI Hivatal valamennyi pályázati konstrukciója, a HU-rizont programmal együtt, amelyet a következő évben is meghirdet a hivatal.

(X)