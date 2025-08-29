Ft
08. 29.
péntek
Nézőpont Tisza Manfred Weber

A fizetett közvélemény-kutatóknak félre kell vezetni a magyarokat, és most dühösek, mert ez nem sikerül

2025. augusztus 29. 22:54

A Fidesz győzelmére nagy az esély, s ezt a külföldről fizetett közvélemény-kutatók sem tudják teljes létszámban cáfolni.

2025. augusztus 29. 22:54
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Dühös ember dühös testben él, mondja Bassel Vander Kolk holland író. Őszintén remélem, hogy mind Manfred Webernek, mind Magyar Péternek dühös a teste. Azóta különösen, hogy 

napvilágot láttak a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatási eredményei, amelyek fehéren-feketén kimutatják, hogy a nyarat a Fidesz nyerte. 

S ez valójában egybecseng két balos, a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint külföldről fizetett intézet közelmúltbeli megállapításával. A Publicus azt mondja, hogy például a választókerületi kutatásokban a Fidesz rendszeres ismétlődéssel jobban áll, mint ami az országos kutatásokból következik. Magyarán a Fidesz nyerne egy vasárnapi választáson. Az ideás Böcskei Balázs pedig nemrégiben arra utalt, hogy megtorpant a Tisza népszerűsége. Megint kiderült, hogy a Nézőpont igazat mondott. Ezért lehet most több dühös ember több dühös testben. 

A külföld ugyanis nem azért fizeti a közvélemény-kutatókat – sokan ilyenkor Manfred Weberre és környezetére gondolnak, talán nem minden alap nélkül –, hogy ne teljesítsék a feladatukat, hogy ne vezessék félre a Tisza szimpatizánsait, hogy a tárgyszerű kutatási eredményeket megközelítő jelentéseket publikáljanak. Nekik igenis félre kell vezetniük a magyarokat, ezért kapják a külföldi pénzt. 

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata szerint a közvélemény-kutatók egy része külföldről kap pénzt, melynek révén ők a globális politikai nyomásgyakorló hálózat részeivé válnak. A hivatal szerint ezek: 21 Kutatóközpont, IDEA Intézet, Publicus és Republikon.

Ezért lehetett dühös a Tisza-vezér és Brüsszel, hogy a valóság csírái a fizetett cégeknél is megjelentek. Ez erősíti a Nézőpont adatait, mely szerint 46-38 arányban vezet a Fidesz. Júniusban 44-39 volt ez az arány, ami azt jelenti, hogy nyílik az olló a két párt között. Ha most lennének a választások, akkor a Fidesz-KDNP 117, a Tisza 69, a Mi Hazánk 7 és a Kutyapárt 5 mandátumot szerezhetne,

ami kétharmadot ugyan nem, de biztos abszolút többségű Fidesz-győzelmet hozna.

Orbán Viktor Tusványoson nyolcvan megnyert egyéni választókerületről beszélt, amivel nem lenne elégedett a mostani 87-hez képest. A Fidesz miniszterelnök szerinti fölényes, elsöprő győzelmét tehát nem fenyegeti veszély, csak éppen az a probléma az ellenzéki oldalon, hogy ezt a külföldről fizetett közvélemény-kutatók sem tudják teljes létszámban cáfolni.

Még a végén nem következik be, amit Magyar Péter korábban tett közkinccsé. Azaz Magyarországnak nem lesz szüksége arra, hogy a szuverenitásunk „kicsi részéről lemondást” megvalósítsa. Tudjuk jól, hogy ebben ott van a folyamatos Ukrajna melletti kiállás, a vérontás támogatása, hogy Magyarország migrációval kapcsolatos kiszolgáltatottságáról ne is beszéljünk. Az Iszlám Állam a minap kijelentette a solingeni péntek esti, három embert halálra késelő terroristával kapcsolatban, hogy az „Iszlám Állam katonájaként” megjelölt férfi a támadást bosszúból hajtotta végre az összes muszlimért, aki a világon él. Magyarországon ilyen nincs és nem is lesz, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök. 

A szuverenitásunk „kicsi részéről lemondást” azonban Weber nagyon is komolyan gondolja, ezért tolja ezerrel Magyar Péter szekerét a miniszterelnöki szék felé. 

Ezért lehetnek dühösek a mostani ellenzéket támogató közvélemény-kutató intézetek kánonból kibeszélő jelentése miatt. S ezért jelenhettek meg ma a „téves” jelentéseiket korrigáló nyilatkozatok.

A Népszava hatalmas betűkkel hozta a címet: „Tévesen értelmezték a kormánypárti Nézőpont számait, ha nyert egyáltalán valaki, akkor ezt a nyarat Magyar Péter nyerte.” „Ögyes”, mondhatjuk az ismert vicc alapján. 

Az álláspontjukat hirtelen felülvizsgáló közvélemény-kutatók persze megvilágosodtak.

Vagyis pont az ellenkezőjét közölték annak, amit korábban mondtak.

Akkor nyilván azért, hogy megpróbálják megőrizni hitelességük, szakmaiságuk borsószemnyi maradékát.

Pulai András (Publicus) új álláspontja: az ellenzéki kihívó valamivel jobban teljesített. Klassz, ugye? Róna Dániel (21 Kutatóközpont) pedig felhívta a figyelmet: a sajtóban tévesen értelmezték a kormánypárti Nézőpont számait.

Mit lehet a számokon tévesen értelmezni, tessék mondani?

Azt mondja Freund, hogy a civilizáció akkor kezdődött, amikor egy dühös ember kövek helyett szavakkal kezdett dobálózni. Lehet, hogy az érintett magyar közvélemény-kutatók már a civilizáció hajnalán is szavakkal dobálóztak?

***

(Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila)

 

 

faszszopotiszaskocsogok
•••
2025. augusztus 29. 23:33 Szerkesztve
Závecz Riszörcs 2022: "Nagyon szoros lesz a választás" ZSINDEX hír volt. Főcímlapon. Aztán olyan jó szoros volt, hogy éppen, hogy csak egy picivel többen, MINT KÉTSZER ANNYIAN szavaztunk a Fideszre. Úgyhogy ennyit a "köz"vélemény kutatásaikról, ahol mindenkinek a véleményére kíváncsiak, aki nem Fideszes. Szopjanak jó sokat ! Én azt mondom.
vamonos-4
2025. augusztus 29. 23:06
Mar csak az hianyozna, meg egy zsideszkormany xDD
