Jövőt formáló német nyelvű oktatás Budapest szívében (X)

Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem (AUB) nemzetközi hallgatói és oktatói közössége, németországi kettős képzései páratlan lehetőséget nyújtanak a diákok számára, hogy egy nemzetközi egyetemen, államilag finanszírozott képzésben olyan mester- vagy doktori fokozatot szerezzenek, amelyek mind a hazai, mind az európai munkaerő piacon elismertek.

Fotó: AUB/Képszerkesztőség

Az AUB német nyelvű mesterképzései jelenleg a politika és diplomácia, a jog és közigazgatás, a gazdaság és menedzsment, valamint a kultúra és történelem területén érhetőek el. Képzésekeink nagy részét interdiszciplinaritás jellemzi, amely során a hallgatók tudásukat különböző szakterületek és nemzetközi perspektívák által gazdagíthatják. Az Andrássy Egyetem a kulturális sokszínűség és nemzetközi kapcsolatok terén is kiemelkedik. Ennek egyik markáns példája az európai és nemzetközi felsőoktatási intézményekkel való sokrétű együttműködés: Hallgatóink kettős diplomát biztosító mesterképzések keretében tanulmányaik egy részét Németországban végezhetik el, ezzel együtt a magyar diploma mellett egy németországi oklevelet is kézhez kapnak. Az Andrássy Egyetemen továbbra is rendelkezésre áll az Erasmus-csereprogram. A mesterképzésben végzettek részére az AUB interdiszciplináris doktori programot, valamint egy partneregyetemmel közös szervezésben binacionális doktori képzést (co-tutelle) kínál.

Többnyire német anyanyelvi tanáraink és a több mint 20 országból érkező diákjaink nemzetközi közössége elősegíti az interkulturális kompetenciák elsajátítását, ami nagyban hozzájárul a diákok és oktatók folyamatos kapcsolatteremtéséhez, párbeszédéhez.

A hallgató-oktató arányunk kiváló mentorálási lehetőségeket biztosít: átlagosan egy oktató jut hét diákra az AUB-n. Ez egyrészt lehetővé teszi, hogy diákjaink kis, nemzetközi csoportokban, interaktív módon tanulhassanak, másfelől kiváló lehetőséget teremt a személyre szabott tanulásnak. A közösségbe való beilleszkedést segítik az egyetemen rendszeresen kínált mentorprogramok is.

Fotó: AUB/Képszerkesztőség

Az Andrássy Egyetem a kulturális sokszínűségen túl a nyelvi készségek fejlesztése mellett szintén elkötelezett. A diákoknak lehetőségük van nemcsak meglévő némettudásukat fejleszteni, hanem más európai nyelveken is tanulni, ami további előnyt jelent a globális versenypiacon. Azok számára, akiknek nem a német az anyanyelve, az AUB ingyenes német nyelvtanfolyamot és nyelvi korrektúrát biztosít.

Az AUB-n számos ösztöndíjlehetőség várja a hallgatókat. A magyar állami ösztöndíjas helyek mellett partnerországaink által biztosított támogatások, valamint alapítványi ösztöndíjak is rendelkezésre állnak.

Az Andrássy Egyetem interdiszciplináris oktatása gyakorlatorientált. Diákjaink felkészültségét az interaktív előadásokon és szemináriumokon túl a széleskörben kínált, magas színvonalú tanulmányi programok alapozzák meg. Különféle tanulmányi kirándulások, rendezvények, gyakornoki programok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatóknak nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudást is biztosítson. Egyedülálló diplomáciai kurzusainkat a német és az osztrák külügyminisztérium által hozzánk delegált diplomaták vezetik. A hazai és nemzetközi intézményekkel kiépített szoros együttműködések jóvoltából az AUB hallgatói első kézből ismerhetik meg a gyakorlati diplomácia világát.

Az Andrássy Egyetem kiemelt figyelmet szentel Európa jövőbeli alakulására, alakítására. Az Európai Unió kihívásai közül a közép-kelet-európai regionális kérdések állnak a fókuszban. Ehhez kapcsolódóan több aktuális kutatási- és együttműködési projekt fut az egyetemen.

Végzett hallgatóinknak sokféle karrierlehetőség áll rendelkezésére. Tapasztalataink alapján az AUB-n végzettek az uniós, nemzetközi és hazai közigazgatásban, diplomáciai testületekben, nagykövetségeken, parlamentekben, alapítványoknál, NGO-knál, nemzetközi és hazai vállalatoknál, valamint a tudomány és a kutatás területein találnak állást.

Az Andrássy Egyetemet mint multinacionális közös projektet 2001-ben alapította Magyarország, a Német Szövetségi Köztársaság, Bajorország és Baden-Württemberg tartományok, valamint Ausztria.

(X)