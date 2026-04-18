Klimatikus láncreakció: érkezik a szuper El Niño

A nemzetközi meteorológiai és óceánkutató intézetek adatai jelentős éghajlati átrendeződést mutatnak, amely nagy valószínűséggel egy extrém erős szuper El Niño kialakulását hozza el a következő hónapokban. A Forbes magazin nemzetközi kiadása által is idézett kutatások szerint a globális klímamodellek – köztük az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal, valamint az európai középtávú időjárás-előrejelző központ jelzései – azt vetítik előre, hogy a korábban uralkodó La Niña-jelenség a végéhez közeledik. A számításaik alapján az átmeneti időszakot követően mintegy 60-62 százalék az esélye annak, hogy a nyár folyamán a Csendes-óceán térségében egy rendkívül intenzív felmelegedési fázis kezdődik, ami az év végéig meghatározza a föld időjárását.

Kritikus óceáni anomália

Az El Niño-jelenség ezúttal erőteljesebb lehet a szokásosnál a az egyenlítői passzátszelek gyengülése és a Csendes-óceán keleti medencéjének felmelegedése miatt. Amikor a szelek veszítenek az erejükből, a meleg tengervíz visszaáramlik a partok felé, elfojtva a mélyből érkező hideg áramlatokat. A kutatók által használt relatív óceáni Niño-index adatai alapján a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája a kritikus régióban az esetek felében meghaladhatja a szezonális átlaghoz viszonyított 2,5 Celsius-fokos eltérést. Ez a kilengés jelenti a szuper El Niño kategória küszöbértékét.