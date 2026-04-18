Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
időjárás extrém óceán

Klimatikus láncreakció: érkezik a szuper El Niño

2026. április 18. 19:11

A Csendes-óceán rekordmértékű melegedése egy extrém erejű El Niñót hozhat, ami nyáron perzselő aszállyal, télen pedig szibériai fagyokkal sújtja Európát. A várható klímasokk veszélyezteti a mezőgazdaságot és az élelmiszerárakat , illetve próbatétel elé állítja az energiaellátást és a logisztikát.

A nemzetközi meteorológiai és óceánkutató intézetek adatai jelentős éghajlati átrendeződést mutatnak, amely nagy valószínűséggel egy extrém erős szuper El Niño kialakulását hozza el a következő hónapokban. A Forbes magazin nemzetközi kiadása által is idézett kutatások szerint a globális klímamodellek – köztük az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal, valamint az európai középtávú időjárás-előrejelző központ jelzései – azt vetítik előre, hogy a korábban uralkodó La Niña-jelenség a végéhez közeledik. A számításaik alapján az átmeneti időszakot követően mintegy 60-62 százalék az esélye annak, hogy a nyár folyamán a Csendes-óceán térségében egy rendkívül intenzív felmelegedési fázis kezdődik, ami az év végéig meghatározza a föld időjárását. 

Kritikus óceáni anomália 

Az El Niño-jelenség ezúttal erőteljesebb lehet a szokásosnál a az egyenlítői passzátszelek gyengülése és a Csendes-óceán keleti medencéjének felmelegedése miatt. Amikor a szelek veszítenek az erejükből, a meleg tengervíz visszaáramlik a partok felé, elfojtva a mélyből érkező hideg áramlatokat. A kutatók által használt relatív óceáni Niño-index adatai alapján a tengerfelszín hőmérsékleti anomáliája a kritikus régióban az esetek felében meghaladhatja a szezonális átlaghoz viszonyított 2,5 Celsius-fokos eltérést. Ez a kilengés jelenti a szuper El Niño kategória küszöbértékét.  

A jelenlegi előrejelzések alapján a formálódó anomália a korábbi, az 1982-esnél, az 1997-esnél vagy a 2015-ösnél is intenzívebb hőmérsékleti sokkot hozhat, megdöntve az elmúlt évszázad klímarekordjait. 

Láncreakció a légkörben 

A Csendes-óceán felett felhalmozódó hatalmas hőtöbblet hatása a globális futóáramlásokon keresztül a teljes föld időjárását módosítja. Míg Észak-Amerikában ez az atlanti hurrikánszezon mérséklődésében mutatkozhat meg, Európában egész más makrofolyamatokat indíthat el. A trópusi felmelegedés közvetve befolyásolhatja az észak-atlanti időjárást, ami a légnyomási rendszerek kontinensszintű eltolódásához vezet.  

Európa felett ez a láncreakció egy masszív anticiklon felépülését is elősegítheti a nyári hónapok során, megakasztva a megszokott légáramlást. 

Régiós aszálykockázat 

Amennyiben a Közép-Európa feletti magasnyomású képződmény tartósan rögzül, az megakadályozza a felhőképződést és eltéríti az óceán felől érkező csapadékos frontokat. Ennek következményeként a Kárpát-medencében is jelentősen megnőhet az aszályok és a tartós hőhullámok kialakulásának kockázata. E folyamatok gazdasági hatása itt válik a leginkább konkréttá. A talajnedvesség esetleges jelentős csökkenése ugyanis tovább gyorsítja a lokális felmelegedést, mivel a beeső napsugárzás energiája a párolgás hiányában teljes mértékben a légkör alsó rétegeit fűti tovább.  

Ez az öngerjesztő folyamat pedig a nyári mezőgazdasági hozamokat csökkentheti. 

Szibériai fagyok? 

Az időjárási láncreakció azonban nem érhet véget ősszel, a fél év múlva kezdődő téli időszakban is folytatódnak a problémák. Vagyis nő annak az esélye, hogy a magaslégkörben lassul és szétszakad a sztratoszférikus sarki örvény. Egy ilyen folyamat Észak-Európa felett egy újabb tartós blokkoló rendszert hozhat létre télen, extrém fagyos, szibériai légtömegeket irányítva a közép-európai térségbe. Ez azért probléma, mert hirtelen és rendkívüli terhelést jelenthet a fűtési infrastruktúrák és a teljes regionális energiahálózat számára. 

Új kényszerpálya 

A régiónk számára ezek a folyamatok már nem csupán elvont meteorológiai érdekességek, mivel ezen szélsőségek komoly gondot jelenthetnek. Mára ugyanis az energiaellátás és a mezőgazdaság sebezhetősége fontos kérdéssé lépett elő, ha ugyanis a nyári aszályok kiszárítják a termőföldeket, az nem csupán az élelmiszer-inflációt emeli, logisztikai problémát is okozhat az apadó Dunán. Továbbá az alapellátást biztosító erőművek hűtővízellátásának akadozása a hazai áramtermelés stabilitását is veszélyezteti egy olyan időszakban, amikor a hűtési energiaigény csúcsokat dönt. 

A téli hónapokra jósolt fagyos szibériai időjárás pedig a sokat hangoztatott európai energiafüggetlenség legkomolyabb tesztje lehet. Egy extrém hidegbetörés ugyanis próbára teheti a kontinens földgáztartalékait és az ingadozó zöldenergiára támaszkodó villamosenergia-hálózatok rugalmasságát. Azaz csak reménykedhetünk, hogy a tudósok ezúttal túl pesszimistának bizonyulnak az előrejelzéseik terén. 

 

 Nyitókép: JAIME SALDARRIAGA / AFP

 

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!