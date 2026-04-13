Egyetlen ábrán a világ olajtermelése

A középmezőnyben Kína (4,3 millió) és Irán (4,2 millió hordó) következik, utóbbi a Hormuzi-szoros ellenőrzése mellett a globális termelés 5 százalékát adta. Őket az Egyesült Arab Emírségek (3,8), Brazília (3,7) és Kuvait (2,5 millió hordó) követi – a top 10 ország így a világ teljes olajkínálatának több mint 72 százalékáért felelt. Vagyis az összes többi termelő ország – közel hetven – együtt sem éri el a 28 százalékos részesedést.

Regionális szinten a Közel-Kelet továbbra is megkerülhetetlen, a térség országai együttesen a globális termelés 32,1 százalékát biztosították. A régió dominanciáját az is erősíti, hogy öt közel-keleti ország – Szaúd-Arábia, Irak, Irán, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait – egyaránt a világ tíz legnagyobb termelője közé tartozik.

A top 10 után a termelési volumen meredeken csökken, a további szereplők – például Kazahsztán, Norvégia, Mexikó, Nigéria vagy Líbia – már csak marginálisabb, bár nem elhanyagolható hozzájárulást jelentenek a globális kínálathoz. Ezek az országok összességében képesek piaci hatásokat kiváltani, de nincs meg a rendszerszintű befolyásuk.

Az idei fejlemények új értelmezési lehetőségeket kényszerítettek a listára, miután az iráni háború jelentős zavarokat okozott a kitermelésben és a kereskedelemben, különösen a Közel-Keleten, ahol több termelő infrastruktúrája megsérült vagy leállt. A helyzetet súlyosbítja a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság. Még egy gyors konfliktuslezárás esetén is hosszabb helyreállítási időszakra lehet számítani, ami tartós kínálati kockázatokat vetít előre.

***