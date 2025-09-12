Ft
09. 12.
péntek
tanulmány Nemzetközi Energiaügynökség ipar konszenzus

Nekiestek a minisztériumi klímatanulmánynak 

2025. szeptember 12. 05:55

Több mint 85 neves klímakutató élesen bírálja az amerikai Energiaminisztérium (DOE) nyári jelentését, amelyet elfogultnak és tudományosan megalapozatlannak tartanak. A gazdasági hatások túlmutatnak a tudományos vitán, kihatnak az energiaiparra és a piacokra is. 

2025. szeptember 12. 05:55
null

Az Egyesült Államok Energiaminisztériumának (DOE) július végén kiadott klímajelentése heves vitákat váltott ki a tudományos közösségben, miután több mint 85 neves klímakutató részletes kritikát fogalmazott meg ellene. A szeptember 3-án az ABC News által publikált anyag kiemeli, hogy a jelentésben „alapvető hibák vannak”.  

A klímáért aggódó tudósok a dokumentumot elfogultnak, hibákkal telinek és szakpolitikai döntéshozatalra alkalmatlannak minősítik. Az egész azonban nem csupán tudományos vita: gazdasági szempontból is komoly következményekkel járhat, hiszen az amerikai klímapolitika változása közvetlenül befolyásolja az energiaipart, a mezőgazdaságot és a globális kereskedelmet.  

Ha egy ilyen jelentés hibás alapokon nyugszik, az alááshatja a fenntartható befektetéseket és növelheti a klímakockázatok miatti gazdasági veszteségeket   

– hívja fel a figyelmet az ABC News anyaga.  

Klímaszkeptikus miniszter és munkacsoport 

A DOE-jelentést egy öttagú munkacsoport állította össze, amelynek a tagjait Chris Wright energiapolitikai miniszter válogatta össze. A tárcavezető néhány héttel korábbi írásából készült összefoglalónk az alábbi cikkben olvasható 

 Az ABC News szerint a jelentés készítésének a folyamata titkos volt, mellőzték az átláthatóságot, továbbá, ami talán a legfontosabb, az anyag nem esett át független szakértői ellenőrzésen. A cikk érvelése szerint ez ellentétes a szokásos tudományos protokollokkal, mint amilyet az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) vagy az amerikai Nemzeti Klímaértékelés alkalmaz. A megszólaló tudósok szerint ugyanis ezek évekig tartó, globális szakértői együttműködéssel készülnek.   

Milliárdos energetikai beruházásokat befolyásolnak 

Gazdasági szemszögből ez azért aggasztó, mert a DOE döntései milliárdos energiaipari beruházásokat irányítanak. Ha a jelentés nem reprezentálja a konszenzust, az torzíthatja a piaci előrejelzéseket, például a megújuló energiaforrásokba történő befektetéseket, amelyek a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint tavaly már globálisan meghaladták az 1700 milliárd dollárt. 
A tudósok kritikája – amelyet egy több mint 400 oldalas felülvizsgálatban foglaltak össze – elsősorban a jelentés „szelektíven idézett” részleteire összpontosít.  

Az ABC News anyagának készítője szerint  

a DOE dokumentuma elavult vagy megkérdőjelezhető tanulmányokra támaszkodik, miközben eltúlozza a szén-dioxid-emisszió potenciális előnyeit például a növényzet növekedésének serkentésében.  

Az anyagból kiderül, hogy ez a szén-dioxid által felpörgetett „zöldítési narratíva” gazdasági értelemben is veszélyes: bár rövid távon javíthatja a mezőgazdasági termelékenységet bizonyos régiókban, hosszabb távon figyelmen kívül hagyja a klímaváltozás miatti aszályok, árvizek és termésveszteségek költségeit.  

A Világbank becslései szerint a klímakatasztrófák éves globális gazdasági kára már most eléri a 520 milliárd dollárt, és ez az összeg 2050-re megduplázódhat, ha nem lépünk fel hatékonyan ellene. 

Elavult nézetekre építkeztek? 

Andrew Dessler, a Texas A&M Egyetem klímatudósa, aki a tanulmányt reagáló kritikát megfogalmazó csapatot vezette, az ABC Newsnak nyilatkozva egyenesen a tudomány megcsúfolásnak nevezte a jelentést. Szerinte – mint említettük – a DOE anyaga elavult nézetekre támaszkodik, olyanokra, amelyeket a tudomány rég megcáfolt. „A jelentés torzítja a szakmai ismereteket, nem vesz figyelembe fontos tényeket és több esetben is torzítja a valóságot” – fogalmazott. Ez utóbbi gazdasági kontextusban azt jelenti, hogy a jelentés alábecsüli a felmelegedés kockázatait, azt állítva, hogy a klímamodellek túlzónak tartják a hőmérséklet-emelkedést, és a katasztrófák száma nem növekszik. Csakhogy a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) adatai szerint  

 az extrém időjárási események gyakorisága és intenzitása nő, és 2024-ben  a hurrikánokon és a tűzvészeken keresztül csak az USA-ban 28 milliárd dolláros veszteséget okozott a biztosítótársaságoknak. 

További ellenvélemények szólnak a jelentés gazdasági hatásairól: a DOE szerint ugyanis a szén-dioxid-emisszió gazdasági költségei elhanyagolhatók, sőt bizonyos előnyökkel járnak. Csakhogy ez a kijelentés nem veszi figyelembe a biológiai folyamatok komplexitását, például a savasodó óceánok miatti halállomány-csökkenést, ami a globális halászati ipart – egy 230 milliárd dolláros szektort – fenyegeti – olvasható az anyag kritikájában.  

Az ABC News cikke rámutat arra is, hogy a jelentés figyelmen kívül hagyja az IPCC konszenzusát, amely szerint a nettó nulla emisszió elérése 2050-ig alapvető fontosságú a 1,5 °C-os felmelegedés korlátozásához. Gazdaságilag ez azt jelenti, hogy a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés fenntartása növelheti az energiaár-ingadozásokat, miközben a megújulók ára 2024-re már versenyképes lett: a napenergia költségei 89 százalékkal csökkentek 2010 óta a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) szerint. 

A minisztériumi anyagról szóló vita nem marad meg a tudományos körökben: olyan környezetvédelmi szervezetek, mint a Union of Concerned Scientists (UCS) és az Environmental Defense Fund (EDF), jogi lépéseket tettek a DOE ellen. Az ABC News szerint ezek a csoportok azzal érvelnek, hogy  

a jelentés ilyen módon történő elkészítése megsértette a szövetségi átláthatósági törvényeket,  

például a Federal Advisory Committee Actet. Ha ezek a perek sikerrel járnak, az precedenst teremthet a kormányzati jelentések átláthatóságára, ezáltal gazdasági szempontból stabilabb befektetési környezetet teremthetnek a zöldtechnológiákba. Például az EU-ban hasonló átláthatósági szabályok segítették a 750 milliárd eurós, klímaberuházásokat finanszírozó NextGenerationEU alapot. 

A DOE-jelentés kritikája tehát rávilágít a klímatudomány és a gazdaságpolitika közötti feszültségre. Míg az elkészült tanulmány látszólag minimalizálja a kockázatokat, hogy kedvezzen a fosszilis iparnak – amely 2024-ben még mindig az USA GDP-jének a 8 százalékát adja –, a tudósok figyelmeztetnek, hogy ez hosszú távon drágábbá teheti a klímaváltozás kezelését. A McKinsey becslései szerint a nettó nulla átmenet 9,2 ezermilliárd dolláros éves beruházást igényel globálisan, de a késlekedés akár 50 százalékkal növelheti ezt a költséget. 

 

 

(Forrás: ABC) 

 

 

Kapcsolódó

 

 

https://cdn.mandiner.hu/2023/07/Oy9pmrSRGUf-qdA0M-_QZGSEFm4Epu24CPRXwmH3as0/fit/975/327/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50L2ViMDcxZGM3YjA5MzQzNzc5ZjFhMWQxYTZhY2MxYThi.jpg 

  
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon. 

 

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

falcatus-2
2025. szeptember 12. 08:21
Prof. Dr.Z. Javorovszki, egykori elnöke az ENSZ radioaktív sugárzás hatásait vizsgáló bizottságának,az USA Szenátusának Környezetvédelmi Tudományos Bizottságának tanácsadó tagja, 3 kutatási programjának, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 4 kutatási programjának egykori témavezetője „Hány téves jövendölés, kétséges hipotézis és nyilvánvalóan inkorrekt adat szükséges mielőtt egy elképzelés elveszíti a hitelességét? A CO2 nem okoz felmelegedést vagy klímaváltozást. A Co2 nem toxikus vagy szennyező anyag. Mindennek ellenére Obama választott elnök találkozott Al Gore-val kétségtelenül azért, hogy ezeket a problémákat alapul véve, kidolgozzanak egy klímaváltozás-stratégiát. Bármilyen terv a CO2 csökkentésére teljességgel hamis. Az ember okoztaolta felmelegedés és klímaváltozás indítványozói szerint a CO2 emelkedésnek elsőbbsége van, és hőmérséklet emelkedést okoz. Nincs igazuk. „
nnjohn
2025. szeptember 12. 08:15
Hisztiznek a klímaszektások. Veszélyben van a jól fizetett klímahisztériázó dogmaszellemű vajákos munkájuk..
falcatus-2
2025. szeptember 12. 08:13
2.rész: Kell lennie egy másik oknak e jelenség mögött”, -magyarázta Takeuchi. „Az óceánok a CO2 fő raktárai. Az óceánok CO2-t bocsátanak ki, amikor felmelegszenek, ugyanúgy, ahogy a sör is. Ez erősen azt sejteti, hogy a napenergia által felmelegedő tengerek/óceánok a légkörben levő CO2 egyik fő forrásai… A politikusok szemében a globális felmelegedés a CO2 termelési kvóták bevezetésével, mint amilyen a Kongresszus előtt levő „cap&trade” tervezet (azaz a kvóta feletti résszel való kereskedés), csupán egy újabb bevételnövelő forrás. A CO2 termelésre kivetett adók hatalmasra rúghatnak. De a globális felmelegedés, ahogy azt Al Gore and Co. tálalja, csupán egy MEGTÉVESZTÉS”
falcatus-2
2025. szeptember 12. 08:13
idézet az előbbi szenátusi jelentésből: John Takeuchi, japán meteorológus: „Az atmoszférának periodikus felmelegedő és lehűlő ciklusai vannak. A földfelszínre ható elsődleges energiaforrás a Nap. Ez a napenergia melegíti fel a földet és a tengereket, amelyek aztán felmelegítik a felettük levő levegőt. A vízpára és egyéb atmoszferikus gázok is befolyásolják a hőmérsékletet. A globális felmelegedés támogatói azt hangoztatják, hogy az emberi tevékenység növeli a légkörben levő CO2-t, és a megnövekedett CO2 okozza a levegő hőmérsékletének emelkedését. Tanulmányok azonban másra világítanak rá. Amikor a hosszú-távú globális hőmérsékleti tartalmat és a CO2 tartalmat együtt ábrázolják/összevetik, A CO2 NEM KÖVETI A HŐMÉRSÉKLETET.
