Biometrikus azonosítás: az új digitális valuta kockázatai

A szerző a Makronóm újságírója.

Az ujjlenyomatok, az arcfelismerés és a szivárványhártya-szkennerek ma már digitális életünk kulcsává váltak. Ezen a biometrikus azonosítási technológiák segítségével könnyen hozzáférhetünk a mobiltelefonjainkhoz vagy a bankszámlánkhoz, szépen lassan szerves részévé válnak mindennapi online tevékenységeinknek.

Ez a fokozódó függés egyre értékesebbé teszi a biometrikus adatokat:

szakértők szerint hamarosan többet érhetnek, mint a hagyományos pénzügyi eszközök.

Mindez pedig sürgetővé teszi a magánszféra kockázatairól, a biometrikus adatok feketepiaci kereskedelméről és az adatkezelés felelősségéről szóló vitákat.

Ezért váltják le a jelszavakat a biometrikus azonosítók

A biometria olyan szintű azonosítási biztonságot nyújt, amire a jelszavak vagy a PIN-kódok nem képesek: az egyedi testi jellemzőkön alapszik, amelyeket sokkal nehezebb lemásolni vagy eltulajdonítani. Ugyanakkor mivel ezek az azonosítók nem módosíthatók, ez egyszerre válik a legnagyobb erősségükké és gyengeségükké.

Az Egyesült Királyságban a biometrikus azonosítás elterjedése igen látványos: bankok és fintechcégek buzdítják az ügyfeleket, hogy ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel lépjenek be a kényelemre és a nagyobb biztonságra hivatkozva.

Vállalati oldalról nézve a biometria vonzereje egyértelmű: nehezebb úgy feltörni egy fiókot, ha a bűnözőnek nem egyszerű szám- és betűsorhoz kell hozzájutnia, de az ügyfelek is értékelik, hogy nem kell jelszavakat megjegyezniük. Ez a biztonság és kényelem kombinációja pedig olyan gazdasági érték, amely felveszi a versenyt a bankkártyákkal vagy a készpénzzel.

A magánszféra és a biometrikus azonosítás összetett dilemmája

Ami ideálissá teszi a biometrikus adatokat a mindennapi azonosításhoz, éppen az teszi óriási kockázattá is:

ha egy jelszó vagy bankkártyaadat kikerül, azt le lehet tiltani vagy meg lehet változtatni; egy arcfelismerési mintát vagy ujjlenyomatot azonban nem lehet lecserélni.

Erre intő példa a BioStar 2 rendszer incidense, amikor egy biometrikus biztonsági platform több mint egymillió ember ujjlenyomatát és arcfelismerési adatát hagyta védelem nélküli szerveren. Egy ilyen adatszivárgás végleges veszélybe sodorja az érintetteket, hiszen a bűnözők hamis ujjlenyomatokat vagy arcképeket hozhatnak létre.

A térfigyelő kamerákhoz kapcsolt arcfelismerés is visszaélésekhez vezethet, mivel a hatóságok vagy a cégek titokban követhetik az embereket. Az Egyesült Királyság adatvédelmi hatóságai most is vizsgálják az arcfelismerésnek a rendfenntartásban és a nyilvános helyeken való használatát, ahogy pedig a biometria egyre elterjedtebb lesz, úgy fognak az etikai és jogi viták fokozódni.

A bőnözők is rájönnek – előbb vagy utóbb

Ahol érték van, ott bűncselekmény is van: míg korábban a bankkártyaadatok vagy a személyes információk jelentették a fő zsákmányt, ma már a biometrikus adatok váltak a feketepiac kincseivé.

Az internet sötét bugyraiban ujjlenyomat-kiteket és arcképadatbázisokat kínálnak megvételre, igen magas áron. Egy ellopott bankkártya letiltható, de egy kompromittált ujjlenyomat örökre megmarad.

Egyes feketepiaci oldalakon „szelfi+igazolvány” csomagokat árulnak, amelyek a áldozat arcképét, személyes adatait és okmányfotóit tartalmazzák. Ezekkel a csalók képesek kijátszani a bankok, kriptotőzsdék vagy kormányzati oldalak arcfelismerésalapú azonosítását.

A cikk folytatását a makronom.eu oldalon olvashatják!

Címlapfotó: Dreamstime