Mexikó két tűz között

Totális csapdahelyzet

A mexikói kormány kétségbeesetten igyekszik kimászni a kelepcéből. Égetően nagy szükségük van a kínai befektetésekre és kereskedelemre, de létfontosságú számukra az Egyesült Államok szabadkereskedelmi megállapodása is, amely hatalmas előnyhöz juttatja őket. Időnként megfeledkeznek az Amit szabad Jupiternek… könyörtelen igazságáról, és arra hivatkoznak, hogy az Egyesült Államokba irányuló külföldi közvetlentőke-befektetések (FDI) sokkal nagyobb volumenűek, mint a Mexikóba áramlók. Ebben igazuk van, de Trump emberei dühösen máris azzal vágnak vissza, hogy míg az USA-ban a kínai befektetések folyamatosan csökkennek, addig Mexikóban nőnek – 2013 óta immár 13 milliárd dollár értékben.

A történet Mexikó számára sötéten egyszerű lett: vagy meggátolják valahogyan a kínai termékek (eddig törvénynek megfelelő) átáramlását a határon, vagy Trump haragjával és a szabadkereskedelem eltűnésével nézhetnek szembe. Claudia Sheinbaum mexikói elnök már létrehozott egy testületet az Egyesült Államok lecsillapítására, amely a külföldi befektetéseket veszi szigorúan górcső alá, gyakorlati ötletet azonban eddig csak egyet tudott megfogalmazni: ahhoz, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon, a Kínából importált alkatrészeket Mexikóban gyártottakkal kell helyettesíteni. Ez azt jelentené, hogy az országnak többek között saját akkumulátor- és chipgyártási kapacitásokat kellene kiépítenie, behúzva az USA által nem szankcionált külföldi vállalatokat is. Ez azonban elérhetetlen célnak tűnik: az ilyen jellegű beruházásokat a mexikói kormány nem tudja anyagilag támogatni, márpedig pénzügyi ösztönzők nélkül senki nem fog belevágni egy ilyen kockázatos kalandba. Senki, kivéve Kína, akit viszont Washington nagyon nem szívesen lát a hátsó udvarában. Arról nem beszélve, hogy vannak olyan termékek (alapvetően a nyersanyag-dominancia miatt), amelyek kizárólag Kínából szerezhetők be. Vagyis Mexikónak nincsenek meg az autóipari gyártáshoz szükséges kiterjedt és Kínát kihagyható ellátási láncai – anélkül pedig a terv csak terv marad.