Vörös lett Mexikó: az újbalos Claudia Sheinbaum az új elnök

Most viszont a baloldal van helyzetben: López Obrador után nagy sikert ért el a napokban lezajlott választásokon a MORENA és új vezetője, Claudia Sheinbaum.

Az elnökválasztást elsöprő fölénnyel, a szavazatok majdnem 60 százalékával nyerte meg Sheinbaum,

a voksok 27 százalékát begyűjtő konzervatív jelölttel, Xóchitl Gálvezzel szemben.

A mexikói elnökválasztás eredménye (forrás: Wikipedia)

Mexikó százmilliós választópolgári népessége úgy választotta meg nagy többséggel Sheinbaumot, hogy a politikus nem rejti véka alá radikális nézeteit: az abortusz liberalizációja mellett áll, a genderegyenlőség és újhullámos feminizmus harcos képviselője, ahogy az LMBT-jogok bővítése mellett is kiáll – ebbéli ténykedése során például „gendersemleges” iskolai egyenruhákat szorgalmazott.

2022-ben Sheinbaum volt az első mexikóvárosi polgármester, aki részt vett a főváros pride-menetén.

Identitáspolitikai radikalizmusa mellett latin-amerikai baloldaliként természetesen felszólalt a kapitalista-neoliberális gazdasági politikák ellen, több jólétet és több egyenlőséget ígért a választóknak. A környezetvédelmi és klímaváltozás elleni politika híve is egyúttal. A gazdasági élet főszereplői a választás óta aggódnak amiatt, hogy a hatalmas többséget szerző baloldal az új elnökkel egyetemben radikálisabb döntéseket hozhat a gazdaságpolitika terén.

A mexikóiak számára még húsba vágóbb problémák is sorakoznak majd Sheinbaum előtt: mit tesz majd a folytatódó, maffiákhoz is kapcsolódó, durva erőszakhullámmal, a Mexikót is súlyosan érintő latin-amerikai migrációval – és milyen kapcsolatokat folytat majd a Mexikó mozgásterét és lehetőségeit nagyban meghatározó, szomszédos nagy testvérrel, az Egyesült Államokkal. Különösen, ha Donald Trump és a republikánusok kerülnek vissza a főhatalomba Washingtonban. Mexikó mindenesetre vörösbe öltözve éli majd tovább a most következő éveit.