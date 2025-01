Mennyibe fájna az Egyesült Államoknak Grönland megvásárlása?

Ez az amerikai kormányzat éves védelmi költségvetésének a huszada, ám ha figyelembe vesszük, hogy Grönland (Trump terveinek megfelelően) éppen egy döntő, függetlenedési népszavazásra készül, amely után már Dániától elszakadva, önálló államként határozhat a saját sorsáról – az 56 ezer polgár gyakorlatilag milliomossá válhatna a tranzakció után.

Az Economist számításai azonban a nyers GDP-n és a grönlandi–amerikai viszony összehasonlításán alapulnak, az éves növekedés végletekig leegyszerűsített mérőszáma pedig nem minden esetben biztosít szilárd alapot egy nemzet gazdaságának és jóllétének valós feltérkepézéséhez. A New York Times a Fed volt közgazdászához, az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó David Barkerhez fordult, aki inkább az Egyesült Államok eddigi területvásárlásait vetette össze a most kialakult szituációval. Szerinte az 1867-ben 7,2 millió dollárért megvásárolt Alaszka és az 1917-ben éppen Dániától 25 millióért megvett Virgin-szigetek jelenthetnek kiindulópontot – bár Grönland területe sokkal nagyobb ezeknél, az ingatlan értékét a biztonsági-hadászati szempontok növelik, nem pedig a nagysága. Barker szerint (aki abból indul ki, hogy Dániával kell az üzletet megkötni) ha a Virgin-szigeteket vesszük kiindulópontként, akkor azt kell megvizsgálni, hogy (az inflációt is figyelembe véve) 1917 óta mekkora gazdasági növekedést ért el Dánia és az Egyesült Államok, miután egy nagyobb gazdaság többet fizethet a területért, egy másik, gyorsan bővülő gazdaság pedig magasabb eladási árat számolhat fel. Ennek alapján az egykori vételárból kiindulva Grönland értékét 12,5 milliárd dollárban állapítja meg. Ugyanez a számítás az alaszkai vételár 7,2 milliós akkori költségét figyelembe véve és az USA GDP-növekedéséhez rendelve viszont már sokkal nagyobb, 77 milliárd dollár lenne.