10. 18.
szombat
Zsiday Viktor Ruandában Orbán Viktor

Egyetlen mondattal reagált a kormányfő Zsiday álhírére: „Mondom, hogy bolond”

2025. október 18. 19:44

Orbán Viktor személyesen is cáfolta, hogy Ruandában járt volna.

2025. október 18. 19:44
null

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb álhír vihart keltett Zsiday Viktor befektetési szakember, miután a HOLD Alapkezelő podcastjében egy történetet mesélt arról, hogy Ruandában járva a helyiek azt hitték róla, ő is „Viktor, a magyar elnök”, aki korábban állítólag meglátogatta az ország királyi palotáját, és különösen érdeklődött a királyi szarvasmarhacsorda iránt.

A beszélgetés nyomán Hadházy Ákos független képviselő is megszólalt, és Hatvanpusztát emlegetve azt sugallta, hogy Orbán Viktor „személyesen válogathatta” ki a különleges marhákat a miniszterelnökhöz köthető birtokra.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője gyorsan reagált, rámutatva:

 Orbán Viktor soha nem járt Ruandában, így a történet teljes egészében kitaláció.

A miniszterelnök maga is kommentálta az ügyet a Mandiner cikke alatt.

Mondom, hogy bolond!”

 – írta, Zsiday Viktorra utalva a miniszterelnök.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

esvany-0
2025. október 18. 21:06
Nem kell Ruandába menni, van itt is elég marha. Most PszichoPeti főkolompos után megy a csorda, de holnap lehet, hogy más valaki nyakába akasztja a kolompot a bábmester.
Válasz erre
2
0
palicsi-2
2025. október 18. 21:04
"Hadházy Ákos független képviselő is megszólalt, és Hatvanpusztát emlegetve azt sugallta, hogy Orbán Viktor „személyesen válogathatta” ki a különleges marhákat a miniszterelnökhöz köthető birtokra." Na, ezt nem tudtam. Mármint, hogy a Hadházyt a dr miniszterelnök úr személyesen választotta a hatvanpusztai birtokhoz!
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2025. október 18. 21:03
Minél jobban közeleg a választás, annál jobban 'vékonyul' a Poloska Próféta szektája támogatása. Annál elkeseredettebben próbálnak valami szemetet odadobni a csőcseléknek, hátha beveszik! Hogy a célegyenesbe érve miket próbálnak majd bedobni a csürhének...? Arra még tippelni is nehéz lenne. De az biztos, hogy már kotyvasztanak valamit a boszorkány- konyhájukban!
Válasz erre
1
0
figyelő4322
2025. október 18. 20:53
Szóval Zsiday VIKTOR nevű konspirátor az, akinek a fejéből a rémmese kipattant...? Érdekes véletlen? Arra gondolt-e valaki, hogy ez a moslék-lovag Zsiday VIKTOR adta ki magát Magyarország vezetőjének, hogy aztán megpróbáljon botrányt kelteni? A magam részéről ez a verzió hitelesebb lenne, mint az, amit a Zsiday felböffentett! Hiszen bevallotta, hogy járt Ruandában.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!