Egyetlen mondattal reagált a kormányfő Zsiday álhírére: „Mondom, hogy bolond”

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb álhír vihart keltett Zsiday Viktor befektetési szakember, miután a HOLD Alapkezelő podcastjében egy történetet mesélt arról, hogy Ruandában járva a helyiek azt hitték róla, ő is „Viktor, a magyar elnök”, aki korábban állítólag meglátogatta az ország királyi palotáját, és különösen érdeklődött a királyi szarvasmarhacsorda iránt.