„Nem jött be az egyvédős rendszerünk” – 66 góllal kapott ki egy focicsapat Németországban

Óriási verésbe szaladt bele a Moorburger TSV. A Németországban rendezett futballmérkőzésen a kiscsapat nem volt meg tizenegy emberrel, de nem adhatta fel a meccset.
Nem akármilyen eredményről számolt be a Sport TV közösségi oldala. Németországban egy alsóbb osztályban szereplő focicsapat 66–0-ra kapott ki egy bajnokin.
„Német csapat talán még sohasem szenvedett el akkora vereséget, mint a Moorburger TSV” – olvasható. A hamburgi Kreisklasse negyedik ligájában (ha minden igaz, a 11. osztálynak felel meg) a csapat 66–0-ra kapott ki a Mesopotamien II nevű együttestől.
A szünetben 32–0 volt az eredmény
A meccs előtti este még éppen megvoltunk tizenegyen. Az éjjel valaki beteget jelentett, reggel még egy, ketten pedig, akik addig sem mondták biztosra a részvételüket, lemondták a szereplést. Így maradtunk heten”
– mondta Patrick Stritzki szakosztályvezető, aki egyben vezetőedző is.
Ő ezt követően megkérdezte a még játékra készeket, lemondja-e a találkozót, de mindenki nemmel szavazott. Mert ha a Moorburger TSV nem áll ki, kizárták volna a bajnokságból, hiszen létszámgondok miatt egy meccse már félbeszakadt. Így vállalták a hét a tizenegy elleni játékot, aztán semmiféle könyörületet sem kaptak a 17 gólos Ömer Yildirim vezette riválistól.
A kapusunk a második félidő közepén lábsérülést szenvedett, attól kezdve minden gól lett, ami kapura ment. És az egyik csatárunk is sérülés miatt olykor csak álldogált. Az első félidőben pedig sajnos nem jött be az egyvédős rendszerünk”
– adott magyarázatot a 0 ponttal és 5–119-es gólkülönbséggel továbbra is utolsó helyen álló csapat trénere a súlyos kudarcra.
A nyitókép illusztráció: Fotó: Branislav Racko/AFP