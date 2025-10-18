„Nem jött be az egyvédős rendszerünk” – 66 góllal kapott ki egy focicsapat Németországban

Nem akármilyen eredményről számolt be a Sport TV közösségi oldala. Németországban egy alsóbb osztályban szereplő focicsapat 66–0-ra kapott ki egy bajnokin.

Elképesztő meccset játszottak Németországban (Fotó: Sebastien Bozon/AFP – a kép illusztráció)

Közel hetven gólt kapott egy csapat Németországban

„Német csapat talán még sohasem szenvedett el akkora vereséget, mint a Moorburger TSV” – olvasható. A hamburgi Kreisklasse negyedik ligájában (ha minden igaz, a 11. osztálynak felel meg) a csapat 66–0-ra kapott ki a Mesopotamien II nevű együttestől.

A szünetben 32–0 volt az eredmény