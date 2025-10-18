MAGYAR PÉTER és a nagy budapesti „bütyökcsücsök” – REAKCIÓ Ceglédi Zoltánnal

Magyar Péter legfeljebb akkor fog Trump elnök közelébe kerülni, ha közelebb ül a tévéhez
Lázár János üzent a PATRIÓTA szavazóknak is.
A Reakció legújabb adásában Ceglédi Zoltán politikai elemző és publicista, valamint Kohán Mátyás műsorvezető voltak Kacsoh Dániel vendégei. A beszélgetés középpontjában a Trump–Putyin-találkozó és a Budapestre tervezett békecsúcs állt, de szó esett Magyar Péter legújabb kamujáról is.
Pár héten belül Budapest lesz a helyszíne annak a találkozónak, ami az orosz-ukrán háború befejezését célozza meg. A Tisza vezére pedig azt állította, már hónapokkal ezelőtt javasolták, hogy a tárgyalás helyszíne a magyar főváros legyen. Ez is egy központi téma volt a legújabb Reakcióban.
Magyar Péter kijelentésére reagálva Ceglédi Zoltán a műsor során meghonosította a
bütyökcsücsök
kifejezést is.
A résztvevők megvitattak más fajsúlyos témákat is, mint például az Európai Unió háborús politikáját, a Tisza Párt kommunikációját és vezetőjük közösségi médiás szerepléseit, valamint a baloldali sajtó működését és finanszírozását is.
