MAGYAR PÉTER és a nagy budapesti „bütyökcsücsök” – REAKCIÓ Ceglédi Zoltánnal

Pár héten belül Budapest lesz a helyszíne annak a találkozónak, ami az orosz-ukrán háború befejezését célozza meg. A Tisza vezére pedig azt állította, már hónapokkal ezelőtt javasolták, hogy a tárgyalás helyszíne a magyar főváros legyen. Ez is egy központi téma volt a legújabb Reakcióban.

Magyar Péter kijelentésére reagálva Ceglédi Zoltán a műsor során meghonosította a

bütyökcsücsök

kifejezést is.

A résztvevők megvitattak más fajsúlyos témákat is, mint például az Európai Unió háborús politikáját, a Tisza Párt kommunikációját és vezetőjük közösségi médiás szerepléseit, valamint a baloldali sajtó működését és finanszírozását is.