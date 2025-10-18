Ft
10. 18.
szombat
MAGYAR PÉTER és a nagy budapesti „bütyökcsücsök” – REAKCIÓ Ceglédi Zoltánnal

2025. október 18. 19:06

A Reakció legújabb adásában Ceglédi Zoltán politikai elemző és publicista, valamint Kohán Mátyás műsorvezető voltak Kacsoh Dániel vendégei. A beszélgetés középpontjában a Trump–Putyin-találkozó és a Budapestre tervezett békecsúcs állt, de szó esett Magyar Péter legújabb kamujáról is.

2025. október 18. 19:06
Pár héten belül Budapest lesz a helyszíne annak a találkozónak, ami az orosz-ukrán háború befejezését célozza meg. A Tisza vezére pedig azt állította, már hónapokkal ezelőtt javasolták, hogy a tárgyalás helyszíne a magyar főváros legyen. Ez is egy központi téma volt a legújabb Reakcióban.

Magyar Péter kijelentésére reagálva Ceglédi Zoltán a műsor során meghonosította a 

bütyökcsücsök

 kifejezést is. 

A résztvevők megvitattak más fajsúlyos témákat is, mint például az Európai Unió háborús politikáját, a Tisza Párt kommunikációját és vezetőjük közösségi médiás szerepléseit, valamint a baloldali sajtó működését és finanszírozását is.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner Youtube-csatornáján.

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
palicsi-2
2025. október 18. 21:11
Remélem, mammika is hozzáárad a cikkhez! Ennyike!
Válasz erre
0
0
akiaki
2025. október 18. 21:10
büttyök, meg tiszabasznadon jár éppen
Válasz erre
0
0
vi-ktt
2025. október 18. 19:42
youtube.com/watch?v=FknZJKS5C5w youtube.com/watch?v=bf9I7EuTjro youtube.com/watch?v=wyVSrCH_1cY youtube.com/watch?v=MbaQadkqkzI youtube.com/watch?v=X8UKjN5cjvw youtube.com/watch?v=pBk53UFLbVw
Válasz erre
0
0
vi-ktt
2025. október 18. 19:40
Árad a végtelen kamu a való világban IS, nemcsak az Orgyar Vikter - Mabán Pétor szappanoperában! Csak ott éppen kétségbeesett utóvédharcot vív az aljas KAMU narratíva pártja a valósággal, mert Charlie Kirk-öt nem az, nem onnan és nem abból a szándékból csinálta ki, az mára minden épelméjű számára 100%-ig biztos! youtube.com/watch?v=tEzYaq_dOKs
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!