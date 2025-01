Gazdasági monitor – 2025. január II. – Gazdasági kilátások a 2025-ös évre

A globális gazdaság lassú, de stabil növekedési pályája elsősorban az infláció fokozatos csökkenésének és a fejlett gazdaságok fiskális politikáinak stabilizáló hatásának köszönhető. Az Egyesült Államok és az Európai Unió gazdaságai továbbra is lassú növekedést mutatnak. Az USA-é várhatóan 1,8-2,0 százalékkal bővül, míg az eurózónában 1,3 százalékos növekedést prognosztizálnak. Ezek a számok a folyamatos geopolitikai feszültségek és a magas kamatkörnyezet ellenére stabilizációt tükröznek. Kína és India továbbra is a globális növekedés hajtómotorja marad. Az előbbi GDP-növekedése 4,5–4,8 százalékot érhet el, bár az ország ingatlanpiaci problémái és az exportkereslet csökkenése korlátozhatja a gyorsabb bővülést. India gazdasága továbbra is erőteljes, várhatóan 6,0–6,5 százalékos növekedést fog produkálni.

1. ábra – A globális GDP várható növekedése (2025, 2026, %)

2. ábra – A GDP várható növekedése az eurózónában (2025, 2026, %)

A nemzetközi inflációs nyomás valószínűleg tovább csökken 2025-ben, így az eurózónában az Európai Központi Bank által is preferált szint körül fog alakulni

A 2025-ös évre vonatkozó globális inflációs előrejelzések mérséklődést mutatnak, bár a szintek továbbra is magasak maradhatnak. Az OECD előrejelzése alapján a G20-országokban az infláció a 2023-as 6,1 százalékról 2024-ben 5,4-re, majd 2025-ben 3,4-re csökkenhet. Fontos megjegyezni, hogy az inflációs várakozások régiónként jelentős eltéréseket mutatnak. Nyugat-Európában például 2025-re 2,1 százalékot prognosztizálnak, míg Kelet-Európában ez az érték elérheti a 7,5-öt. Összességében a globális infláció 2025-ben várhatóan csökkenő tendenciát mutat, de továbbra is magas szinten maradhat, és jelentős regionális különbségek lehetnek.

3. ábra – A globális infláció várható alakulása (2025, 2026, %)

4. ábra – Az infláció várható alakulása az eurózónában (2025, 2026, %)

Az Európai Bizottság szerint a visegrádi négyek esetében úgy a GDP-növekedés, mint az infláció vonatkozásában magasabb értékekre számíthatunk, mint az eurózónában