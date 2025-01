Az EU trükközni készül Trumppal szemben, de hosszabb távon elbukhat

A szerző a Makronóm újságírója.

Donald Trump beiktatásáig még van néhány hét, a választási győzelme óta eltelt időben azonban az elnök szorgalmasan és alapjaiban forgatja fel a globális kereskedelmet. Lassan nem létezik ország, amelyet ne fenyegetett volna meg extravámokkal, amennyiben nem hoz meg olyan döntéseket, amelyek az Egyesült Államok számára kedvezők. Mexikótól és Kanadától (épp az a két ország, amellyel szabadkereskedelmi egyezményt írt alá) 25 százalékos vámfenyegetés mellett a drog és az illegális migránsok átáramlásának megszüntetését várja a határon, a BRICS-tagállamoknak 100 százalékos vámot ígért, ha nem hagynak fel dedollarizációs terveikkel, Kínának alapból 60 százalékos tarifát mutatott fel minden termékére, míg az Európai Unió a kereskedelmi többletével húzta ki a gyufát nála, ezért 10-20 százalékos vámokat lebegtetett be előtte.

Az EU előtt két lehetőség áll: vagy beleáll egy kereskedelmi háborúba az Egyesült Államokkal (miután Kínával éppen ezt teszi, bár a sokat hangoztatott diverzifikációs törekvések szempontjából nem feltétlenül ez a legjobb ötlet), vagy igyekszik megfelelni az elnök elvárásainak. A csekkfüzet-diplomácia bevált trükk, amelynek lényege, hogy az EU többet importál bizonyos amerikai termékekből, mint eddig, cserébe hallgatólagos megállapodás születik a beígért vámok elengedéséről. Az alkalmazása szinte elkerülhetetlen lesz. Trump nyíltan megüzente az Európai Uniónak: vagy több olajat és földgázt vásárolnak az Egyesült Államoktól, vagy jönnek az extravámok. Brüsszel nagyon is hajlik a dologra: miután az új direktíva szerint a még engedélyezett orosz cseppfolyósított földgáz importját is mással kell helyettesíteni 2027-ig, papíron jól is jön Trump fenyegetése, hiszen úgy lehet megígérni a nagyobb mennyiségű gázvásárlást, hogy közben tényleg szükség van rá. Ursula von der Leyen remek ötletnek tartja a felsőbb fokozatba kapcsolt importot, teljes egyetértésben Christine Lagarde európai jegybankelnökkel, aki szintén a csekkfüzet-diplomácia lelkes híve.