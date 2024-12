Az Európai Központ Bank szerint így kerülhető el Trump haragja

A szerző a Makronóm újságírója.

Nagyjából egy évvel ezelőtt az Európai Központi Bank elnöke igen markáns véleményének adott hangot, amikor kijelentette, hogy Donald Trump esetleges újraválasztása „fenyegetést” jelentene Európára nézve. „Ha levonjuk a tanulságot az első elnöki ciklusában végzett tevékenységéből, akkor egyértelműen kijelenthetjük, hogy veszélyt jelent” – mondta akkor egy interjúban Christine Lagarde, hozzátéve, hogy az amerikai érdekek számos területen nem egyeznek az európaiakkal.

Azóta Trumpot újra elnökké választották, januárban az esküjét is leteszi, de előzetesen máris az extravámokkal idegesíti a világot. A Kínából érkező összes termékre 60, az összes többi helyről importált árura (tehát az európaiakra is) 10-20 százalékos vámot ígért bevezetni, de a legjobban akkor keverte meg a paklit, amikor az Egyesült Államokkal egyébként szabadkereskedelmi megállapodást kötött Kanadát és Mexikót is büntetővámokkal fenyegette meg, amennyiben nem tesznek többet az illegális migráció és a kábítószerterjesztés elleni küzdelemben. Legújabb lövése már egyenesen a BRICS-országok ellen irányult, akik a dedollarizációs tervekkel dühítették fel a hamarosan hivatalba lépő elnököt, rájuk egyenesen 100 százalékos vámot szabna ki, ha nem hagynak fel a saját fizetőeszköz fejlesztésével.

Christine Lagarde először szólalt meg, mióta Trump megnyerte a választást. A Financial Timesnak adott interjújában ismét a kereskedelmi háború elkerülésének fontosságáról beszélt. Mint mondta,

a Trump-féle vámokat jobb lenne az EU-nak megelőzni, semmint hasonló intézkedésekkel válaszolni azokra.

„Tárgyalni kell, nem megtorolni” – hangsúlyozta, rámutatva, hogy egy kereskedelmi háború a világgazdaság zsugorodásához és a globális GDP drasztikus csökkenéséhez vezetne. Hozzáfűzte, hogy ez Trump érdekei ellen is szólna, hiszen bajosan lehet „újra naggyá tenni Amerikát”, ha a globális kereslet a vámkonfliktusok miatt bezuhan.

Lagarde a csekkfüzet-diplomáciát javasolja a háború helyett, vagyis éppen azt a módszert, amelyet Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság elnökeként használt, amikor Trump első ciklusában, 2018-ban egyetlen nap alatt lerendezte az elnökkel az amerikai extravámok kérdését. Trump akkor ígéretet tett, hogy nem vet ki további vámokat Európára, cserébe Juncker szavát adta, hogy Európa az addigiaknál sokkal nagyobb mennyiségben fog szójababot vásárolni az Egyesült Államoktól, és persze nem hanyagolja el a cseppfolyósított földgáz importját sem.