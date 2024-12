Lejárt az idő: mi várható az orosz–ukrán gáztranzitszerződés megszűnése után?

Miközben az EU igyekszik csökkenteni az Oroszországtól való energiafüggőségét (jelenleg a blokk teljes gázimportjának 15 százaléka származik Oroszországból), illetve megvalósítani a zöldátállást, a gáztranzitszerződés megszűnése az energiaárak növekedésével fenyeget. Emellett azt is jelenti, hogy 2025. január 1-jétől az EU-nak más forrásokból kellene pótolni az így kieső mennyiséget.

Bőven vannak lehetőségek

Aggodalomra azonban kevesebb az ok, mint elsőre gondolnánk. Az Európai Bizottság elemzésében úgy fogalmazott,

az ukrán tranzit kiesése „elhanyagolható” hatásokkal fog járni az európai gázárakra nézve. Az EU felkészült erre a helyzetre, így nagyobb meglepetés nem várható.

Először is, az európai földgázpiac már kalkulált azzal, hogy Ukrajna nem újítja meg a szerződést, másodszor pedig több tagállam is képes lesz alternatív forrásokból pótolni a kieső mennyiséget, köszönhetően az elmúlt évek diverzifikációs törekvéseinek. Lengyelországban, Németországban, Litvániában, Olaszországban, Horvátországban és Görögországban is rendelkezésre állnak LNG-terminálok, illetve a német és az olasz úszó terminálok is kisegíthetik az ellátást. Köszönhetően a cseppfolyósított földgáz (LNG) megnövekedett importjának – amely az orosz források nagy részét pótolta –, az európai üzemanyagárak jelenleg messze elmaradnak a 2022-es csúcsoktól.

Ennek ellenére mégsem olyan egyszerű a helyzet, nem véletlen, hogy a december 16-i tanácsülésen ez volt az energiaügyi miniszterek egyik fő témája. Habár nem olyan drágák az energiaforrások, mint 2022-ben, még mindig jóval magasabbak, mint a háború kitörése előtti években. Emellett az árak folyamatos ingadozása is bizonytalanságra ad okot. Dan Jørgensen, az új energiaügyi biztos kiemelte, mindenképpen megfontolják annak a lehetőségét, hogyan lehetne csökkenteni az árakat és megerősíteni az EU iparát a zöldátállás alatt. Mellette a magyar fél kiemelte: „az energia megfizethetősége továbbra is sürgető probléma, mivel a geopolitikai feszültségek, az ellátási lánc megszakadásai és a fosszilis tüzelőanyagok importjától való függés miatt az árak ingadoznak”.