Ittas vezetőkre vadászik a mesterséges intelligencia az Egyesült Királyságban

A szerző a Makronóm újságírója.

Az Acusensus által fejlesztett Heads-Up forradalmi újítást jelenthet a közlekedésbiztonság területén. Geoff Collins, a kamerafejlesztő vállalat brit térségért felelős vezetője elmondta, büszkék arra, hogy a világon először Devon és Cornwall megyében tesztelhetik ezt az egyedülálló technológiát. A berendezés különlegessége, hogy bármely útszakaszra gyorsan telepíthető, és az autósok csak akkor szereznek tudomást a megfigyelésről, amikor a rendőrség megállítja őket.

Úttörő technológia a biztonságosabb közlekedésért

A mesterséges intelligenciával (MI) működő kamera képes észlelni azokat a vezetési és úthasználati mintázatokat, amelyek az alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló sofőrökre jellemzők. Az autósok viselkedésének elemzése után a rendszer jelzést küld az út mentén várakozó rendőröknek, akik megállítják a gyanús járművet, és szükség esetén alkohol-, illetve drogtesztet végeznek a sofőrön. Collins hozzátette, akkor vagyunk biztonságban, ha a befolyásoltságot még azelőtt észleljük, mielőtt olyan incidenst okozna, amely tönkretehetné az emberek életét.

Simon Jenkinson rendőr-főfelügyelő kifejtette, hogy a rendőrség közel 23 ezer kilométer útszakasz ellenőrzéséért felel a két megyében. Hozzátette: e berendezés nagy segítség nekik, hiszen az emberi munkaerő nem lehet ott mindenhol, tehát az ilyen új technológiák alkalmazása létfontosságú a biztonságosabb közlekedés érdekében.

Az Acusensus kameráit korábban már sikeresen alkalmazták a mobiltelefonnal vezetők és a biztonsági övet nem használók kiszűrésére. A statisztikák szerint

az ittas vezetők hatszor nagyobb valószínűséggel okoznak halálos balesetet,

ezért a Devon & Cornwall-i rendőrség nagy reményeket fűz a Heads-Up bevezetéséhez. A tesztelést decemberben végzik.

A BBC írásából kiderült, hogy a rendszer sikeres tesztelése esetén más országok is átvehetik a megoldást, ami globális szinten is hozzájárulhat a közúti balesetek számának csökkentéséhez. A szakértők szerint különösen fontos, hogy ez a megoldás ne csak az alkoholos befolyásoltságot, hanem a kábítószerek hatása alatti vezetést is képes legyen kiszűrni, ami eddig komoly kihívást jelentett a hatóságok számára.