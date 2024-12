Igencsak óvatosan kezdődik a kereskedelmi világháború

A szerző a Makronóm újságírója.

A Kína és az Egyesült Államok között kibontakozó kereskedelmi háború minden bizonnyal drasztikusan lép majd szintet Donald Trump beiktatása után, aki máris általános, 60 százalékos vámokat ígért a kínai termékekre, bónuszként pedig 100 százalékos büntetőtarifát arra az esetre, ha a BRICS-tagállamok nem hagynak fel dedollarizációs kísérleteikkel.

Az elnökváltás napjáig azonban a Fehér Ház jelenlegi lakója sem tétlenkedik: Joe Biden olyan durván szigorított a Kínának eladható, mesterséges intelligenciához szükséges félvezetők területén, amely már nem is hadüzenetként, hanem az első komolyabb csataként értelmezhető a chipháborúban. Válaszképpen Peking betiltotta néhány kritikus fontosságú anyag, többek között a gallium és a germánium exportját az Egyesült Államokba, valamint korlátozta az oda és Európába szállítható kulcsfontosságú drónalkatrészek értékesítését.

Bár a csapások és ellencsapások komolynak tűnnek, valójában inkább szimbolikus jelentőségük van. Peking a most betiltott kínai nyersanyagokra és finomított termékekre már elég régóta exportkorlátozásokat vezetett be, azóta a kivitel annyira elapadt, hogy az Egyesült Államok eleve máshonnan próbálja megoldani a vásárlást. Visszafelé is ugyanez a helyzet: Kína már több mint két éve gőzerővel dolgozik saját chipiparának bővítésén, hazai termékekkel ellensúlyozva az amerikai exporttilalmat. Vagyis ami most történt, az inkább azért különleges, mert Hszi Csin-ping először büntette kifejezetten és kizárólagosan az Egyesült Államokat, jelezve, hogy Kína készen áll a háborúra, és az eszközei is megvannak arra az esetre, ha Trump elnökként beváltja a fenyegetéseit. Ezeket az eszközöket egyelőre csak a távolból mutogatja: trösztellenes vizsgálatot indított például a világ legnagyobb félvezetőipari vállalata, az amerikai Nvidia ellen, jelezvén, vannak olyan fegyverek a kezében, amelyekkel megkeserítheti Washington mindennapjait, de továbbra is hajlandó a párbeszédre és a megegyezésre.

Kiegyensúlyozó lépések

A kínai óvatosság nem új keletű: Peking gazdaságpolitikájának szerves részét alkotja, hogy csak akkor nyúl drasztikus eszközökhöz, amikor már kipipált minden más lehetőséget. Ha valakinek, Hszi Csin-pingnek biztosan nem áll érdekében belemenni egy olyan, a blokkosodást elősegítő kereskedelmi háborúba, amelyben az Egyesült Államokhoz várhatóan a mindig szolgálatkész Európai Unió is csatlakozhat. Más kérdés, hogy meddig tudja tartani az egyensúlyt, és mikor érkezik el az a pillanat, amikor az események átlépnek a döntéshozókon, akiknek nem marad más a kezükben, mint a hidegháborút idéző kereskedelmi eszközök használata.