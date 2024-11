Nagyszerű október a magyar turizmus mögött

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzőjének írása

Erős októbert tudhat maga mögött a hazai turizmus, a vendégek száma a turisztikai szálláshelyeken 15,1, míg a vendégéjszakáké 8,5 százalékkal haladta meg a megelőző évi szintjét. Ez a negyedik negyedéves GDP-adat kapcsán is óvatos bizakodásra ad okot.

Az ágazatot októberben is elsősorban a külföldi turisták húzták, a vendégek száma 22,8, míg a vendégéjszakáké 12,5 százalékkal nőtt egy év alatt. Ez jelentős bővülést jelent,

amellett, hogy továbbra is fennmaradt az a tendencia, hogy egyre többen érkeznek hazánkba, de átlagosan rövidebb ideig tartózkodnak itt. A külföldi turizmus felfutásában változatlanul elsősorban a koronavírus-járvány utáni fokozatos helyreállás a döntő tényező, de hazánk kedvező árfekvése, valamint turisztikai vonzereje is jelentős szerepet játszik abban. Októberben a küldő régiók esetében sem látható jelentős eltérés, a legfontosabb földrészek közül Észak-Amerika irányából volt a legkisebb, 7,8 százalékos a bővülés, miközben Ázsia és Európa felől is 10 százalék feletti növekedés volt tapasztalható. Európán belül elsősorban Csehország emelendő ki, az innen érkezők több mint harmadával több vendégéjszakát töltöttek el Magyarországon, csakúgy, mint tavaly, a turisták részben bepótolták a szeptemberi kiesést, amelyet a súlyos árvízhelyzet okozott. Az osztrák vendégek esetében ellenben ez a folyamat nem látható, ott szeptember után októberben is csökkent éves alapon az eltöltött vendégéjszakák száma, itt tehát a helyreálláshoz hosszabb időre van szükség. Érdemben bővült a román, a spanyol, valamint az orosz vendégek száma, utóbbi azonban továbbra is jelentősen alacsonyabb, mint a háborút megelőzően.

Októberben a belföldi vendégek körében is érdemi, 8,2 százalékos növekedés történt, miközben a vendégéjszakák száma 4,2 százalékkal emelkedett. E bővülésben a jövedelmi helyzet javulása mellett a kedvezőbb októberi időjárás, illetve a hosszú hétvégék eloszlása is szerepet játszhatott.

A vendégek területi megoszlása is viszonylag egyenletes volt októberben, a turisztikai térségek közül csak Budapest környékén csökkent a vendégéjszakák száma az előző évhez képest, miközben Bük-Sárvár, Debrecen és térsége, illetve Szeged és térsége is 10 százalék feletti bővülést mutatott. Az előbbi két régió esetében a külföldi vendégek húzták a bővülést, azonban ezzel együtt is nagyságrendileg a kétharmaduk továbbra is leginkább a fővárosba érkezik.