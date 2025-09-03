Ft
Nemzetgazdasági Minisztérium idegenforgalmi júliusban Magyarország turizmus Budapest

Magyarország turizmusa tovább dübörög: a Balaton és Budapest vezeti a listát

2025. szeptember 03. 14:54

Júliusban 2,5 millió vendég pihent Magyarországon, a turizmus pedig újabb rekordévre készül.

2025. szeptember 03. 14:54
null

Magyarország egyre népszerűbb úti cél mind a belföldi, mind a nemzetközi utazók számára. A kormány azon dolgozik, hogy ez a trend a jövőben is tovább erősödjön, ezért mindent megtesz hazánk turisztikai vonzerejének növelése érdekében - írta a legfrissebb idegenforgalmi adatokhoz fűzött szerdai kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A KSH adatai alapján az NGM arra hívta fel a figyelmet, hogy 

2025 júliusában mintegy 2,5 millió vendég pihent a hazai szálláshelyeken, ez közel 2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának eredményét.

A vendégéjszakák száma megközelítette a 6,7 milliót, ennek mintegy 76 százalékát, vagyis közel 5,1 millió éjszakát vidéken regisztráltak. A Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák 71,3 százalékát a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek. A kormány célja változatlanul a hazai turisztikai szektor erősítése, a belföldi turizmus élénkítése és a családok gondtalan pihenésének támogatása.

A legnépszerűbb turisztikai térség idén júliusban is a Balaton volt, ahol 2,2 millió vendégéjszakát regisztráltak.

Az NGM kiemelte: 

Magyarország egyre népszerűbb a nemzetközi utazók körében, idén júliusban összesen 1,1 millió külföldi látogatott hazánkba, ez tavalyhoz képest közel 6 százalékos bővülést jelent.

 Legnagyobb számban Budapestet keresték fel, ahol 10 százalékkal több külföldit láttak vendégül, mint előző évben ilyenkor. Budapesten júliusban is kimagasló volt a nemzetközi vendégéjszaka-forgalom aránya, az 1,6 millió fővárosi vendégéjszaka mintegy 87 százaléka külföldi éjszaka volt. A júliusban mért 1,4 millió külföldi vendégéjszaka 3,6 százalékkal haladta meg az előző évit.

A szálláshelyek országszerte 140 milliárd forint bevételt könyvelhettek el júliusban, amely közel 2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. 

Ebből mintegy 96,6 milliárd forintot vidéken költöttek el a vendégek, ahol a bevétel 5,9 százalékkal volt magasabb, mint egy éve.

2025 első hét hónapjában összesen mintegy 10,7 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, 6,4 százalékkal több mint tavaly. Az ezalatt az idő alatt regisztrált 25,6 millió vendégéjszaka pedig közel 3 százalékkal múlta felül a tavaly január-júliusi értéket.

Az év első hét hónapjának kiemelkedő eredményei alapján az NGM úgy ítélte meg, hogy a turisztikai szektor a 2024-es kimagasló teljesítményét követőn idén újabb rekordévet zárhat. A turizmus Magyarország egyik húzóágazata, amely hazánk GDP-jének 13 százalékát adja és közvetlen vagy közvetett módon 400 ezer családnak biztosít megélhetést.

(MTI)

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

 

 

zsocc44
2025. szeptember 03. 16:59
Az Arber landon 2,3 millió vendég éjszaka… kb
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. szeptember 03. 16:21
Ez jó hir, a turizmus pénzt hoz, ha ügyesen szervezzük. Ennek sem tudunk örülni ?
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2025. szeptember 03. 15:13
"Ugyan!" Hazugság. Semelyik külföldi nem kíváncsi Mindenszarországra. Az ország lakói meg nem mennek soha nyaralni, ugyanis nincs pénzük rá, mer' éheznek és nyomorognak. A Zorbán ellopta mindenüket és tönkretette őket. A lippsik megmondták, én pedig nekik hiszek, mert ők soha nem hazudnak. :-))
Válasz erre
0
0
