Mégiscsak állást foglal a mesterséges intelligencia a politikában?

A jelentés arra is kitért, hogy mi okozhatja ezt az elfogultságot: szerintük az egyik magyarázat az lehet, hogy a baloldali nézetek gyakrabban jelennek meg az interneten, ezért ezek a LLM-ek képzésekor is túlreprezentáltak. Emellett a politikai preferenciák abból is fakadhatnak, hogy milyen útmutatásokat és utasításokat kapnak azok a humán trénerek, akik e nyelvi modellek finomhangolási és megerősítéses tanulási adatait készítik és címkézik.

A tanulmány tehát megállapította, hogy az EU és az Egyesült Királyság szakpolitikai kérdéseiről megkérdezett LLM-ek rendszeresen baloldali irányultságú ajánlásokat tesznek. E modellek jellemzően pozitívabb nyelvezetet használnak a baloldali európai politikai pártokkal kapcsolatban.

Ugyanez igaz a baloldali ideológiákra is, amelyekről az általuk generált szövegekben pozitívabb érzelmi töltet jelenik meg. Végül a szélsőjobboldali megnyilvánulásokról az LLM-ek markánsan negatív hangnemben írnak, míg a szélsőbaloldaliakkal kapcsolatban semlegesek.

A teljes tanulmány itt olvasható.

