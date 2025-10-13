Ft
10. 13.
hétfő
Tisza Párt botrány ukrán applikáció Hoppál Hunor

Politikai kommentár a stúdión kívül – indul a Replika Hoppál Hunorral!

2025. október 13. 16:23

Startol a Kontextus új műsora, a Replika, amelyben a stúdió komfortján kívül, az utcán kommentálja a politikai történéseket Hoppál Hunor.

2025. október 13. 16:23
null

Az első adásban a Tisza-app körüli botrány került terítékre. Magyar Péter úgy fest, nem vállal felelősséget azért, hogy 20 ezer magyar állampolgár személyes adatai szivárogtak ki pártja alkalmazásából.

A Tisza-applikáció körül számos kínzó kérdés nyílt: ezek közül csak az egyik, hogy egy ukrán katonai kötődésű cég fejleszthette azt. A Replika nyitóadásában ezt a kérdéskört és a Tisza felelőtlenségét tárgyaljuk ki.

Nézze meg a műsort a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lofejazagyban-2
2025. október 13. 17:51
a Hoppál-klán minden tagja 1% mínusz fidesznek.
Válasz erre
0
0
Unknown
2025. október 13. 17:25
Nincs épeszű érv, de akik rá akarnak szavazni, azokat ez nem is érdekli... Innen nem lehet megfogni, mert aki nem fogja fel, mekkora felelőtlenség erre a pszichopatára bízni az ország vezetését, az nem észérvek mellett szavaz. Irigység, gyűlölet, sikertelenségből fakadó frusztráció, puszta jóléti unalom, morális alap, hit és erkölcs hiánya, ennyi van kb. 40 %-nyi honfitársunk fejében, és semmivel sem több. Ha van köztük pár százezer, aki meggyőződés híján befolyásolható, azokra valószínűleg a pillanatnyi kedélyállapotuk fog hatni a választás napján, de ez csak néhány százezer, az ingadozók.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!