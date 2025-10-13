Politikai kommentár a stúdión kívül – indul a Replika Hoppál Hunorral!

Álhírek, titkosszolgálati játszmák és a gyermekvédelem – Lejárató hadjárat az Orbán-kormány ellen?
A magyar kormányt érintő botrányok nem elszigetelt ügyek, hanem tudatosan felépített lejárató kampányok.
Startol a Kontextus új műsora, a Replika, amelyben a stúdió komfortján kívül, az utcán kommentálja a politikai történéseket Hoppál Hunor.
Az első adásban a Tisza-app körüli botrány került terítékre. Magyar Péter úgy fest, nem vállal felelősséget azért, hogy 20 ezer magyar állampolgár személyes adatai szivárogtak ki pártja alkalmazásából.
A Tisza-applikáció körül számos kínzó kérdés nyílt: ezek közül csak az egyik, hogy egy ukrán katonai kötődésű cég fejleszthette azt. A Replika nyitóadásában ezt a kérdéskört és a Tisza felelőtlenségét tárgyaljuk ki.
Nézze meg a műsort a Kontextus YouTube-csatornáján!