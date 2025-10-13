Tovább nyomul Soros kutatócége – sorra jönnek ki a Magyar Pétert támogató méréseikkel, de van egy kis bökkenő
A 21 Kutatóközpont bár védi a Tisza Pártot, korábban már beismerte, erősödött a Fidesz.
Már gigairtózatosan vezet a Tisza a Fidesz előtt.
„Már gigairtózatosan vezet a Tisza a Fidesz előtt, az 53:35 arány egy kétharmados, alkotmányozó Magyar Péter-kormány esélyét vetít előre. És ha végigfut a Nemzet Hangja Kettő, ha bejelentik a tavaly ősszel zárult Jövő Vezetői pályázat eredményeit, pláne a 315 előválasztási jelöltjüket, ez a megsemmisítő erejű csapás még ballisztikusabb megalodongodzillatírekszökölszerű lesz.
Nem is értem, miért pont a győzelem kapujában kezdett óvatosan lehátrálni az ellenzéki sajtó egy része meg a nem teljesen bumburnyák influenszerek, hát hülyék ezek?!”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
