kormány Tisza Párt Jövő Vezetői pályázat Magyar Péter eredmények Fidesz

Hát hülyék ezek!?

2025. október 13. 16:32

Már gigairtózatosan vezet a Tisza a Fidesz előtt.

2025. október 13. 16:32
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Már gigairtózatosan vezet a Tisza a Fidesz előtt, az 53:35 arány egy kétharmados, alkotmányozó Magyar Péter-kormány esélyét vetít előre. És ha végigfut a Nemzet Hangja Kettő, ha bejelentik a tavaly ősszel zárult Jövő Vezetői pályázat eredményeit, pláne a 315 előválasztási jelöltjüket, ez a megsemmisítő erejű csapás még ballisztikusabb megalodongodzillatírekszökölszerű lesz. 

Nem is értem, miért pont a győzelem kapujában kezdett óvatosan lehátrálni az ellenzéki sajtó egy része meg a nem teljesen bumburnyák influenszerek, hát hülyék ezek?!”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 26 komment

Amerigo
2025. október 13. 19:30
Czegó, nem gondoltad át a dolgot! Többszázezer dühös vietnámi és brazil kommentet fogsz kapni! Kellett ez neked?
0
0
Jose
2025. október 13. 18:26
Új törvény: amelyik cég mérése a választásokat illetően 10 százalékpontnál nagyobb mértékben eltér az eredménytől, azt megbüntetik.
6
0
enes
2025. október 13. 17:57
Most mi van?
2
0
chiron
2025. október 13. 17:56
Lehet, hogy az utolsó pillanatban megpróbálják kicserélni a sikkasztó óvodásra. Azt úgyis be lehet palizni mindenre. Saját bevallása szerint.
11
0
