„Már gigairtózatosan vezet a Tisza a Fidesz előtt, az 53:35 arány egy kétharmados, alkotmányozó Magyar Péter-kormány esélyét vetít előre. És ha végigfut a Nemzet Hangja Kettő, ha bejelentik a tavaly ősszel zárult Jövő Vezetői pályázat eredményeit, pláne a 315 előválasztási jelöltjüket, ez a megsemmisítő erejű csapás még ballisztikusabb megalodongodzillatírekszökölszerű lesz.

Nem is értem, miért pont a győzelem kapujában kezdett óvatosan lehátrálni az ellenzéki sajtó egy része meg a nem teljesen bumburnyák influenszerek, hát hülyék ezek?!”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala