A rendelésállomány növekedése hamarosan javíthat a gyengélkedő építőiparon

Az építőipar tehát továbbra is vegyes képet mutat. A vállalatok beruházási hajlandóságának romlása, illetve a költségvetési takarékosság hatása erőteljesen érezteti a hatását, előretekintve ugyanakkor már látszanak a kilábalás jelei az ágazat egyes területein. Arra lehet számítani, hogy ha javulnak a gazdasági kilátások, akkor a vállalati szféra irányából is erősödhet a kereslet, miközben a lakosság részéről a lakásépítések és a -felújítási munkák, amelyeket a kormányzati intézkedések is ösztönöznek, támogathatják az ágazat kilábalását.

