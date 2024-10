Rossz hír Zelenszkijnek: az ukrán menekültek negyede végleg külföldön marad

Túl sokáig tart

Az idő múlásával a menekültek gondolkodásmódja drasztikusan változik. Míg az Ukrajna elhagyása utáni közvetlen időszakban mindössze 10 százalékuk állította, hogy végleg külföldön akar letelepedni, 60 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, azonnal hazatér, véleményük az eltelt idővel egyenes arányban változott, a hazatérés gondolatával foglalkozók száma pedig pár havonta 5 százalékkal csökkent.

A tanulmány külön foglalkozott a menekült nők érzelmi stabilitásával, és arra a következtetésre jutott, hogy az az idő előrehaladtával fokozatosan javult. Általában azok, akik már a háború előtt is anyagi biztonságban éltek, hamarabb alkalmazkodtak az új körülményekhez és érzelmileg könnyebben élték meg a változást, mint azok, akik nem. A szülőföld és a befogadó ország földrajzi, illetve nyelvi, kulturális távolsága is szerepet játszhat a traumák feldolgozásának folyamatában: Lengyelországgal ellentétben például a Németországba menekült nők nehezebb traumakezelési folyamatról számoltak be – bár a német nyelv tanulása és a munkába állás sokat segített nekik. Egy tavaly nyári felmérés szerint, amelyet 7000 Németországba menekült ukrán bevonásával készítettek, a válaszadók 44 százaléka több évig vagy végleg ott akar maradni. Háromnegyedük intenzíven tanulja a nyelvet, hogy minél könnyebben tudjon beilleszkedni és jól fizető munkát találni.