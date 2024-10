Rányomja a bélyegét a magyar iparra a német gyengélkedés

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

Augusztusban sem talált magára az ipari termelés. Az ágazat termelési volumene, figyelembe véve, hogy idén kettővel kevesebb munkanap volt augusztusban, 4,1 százalékkal elmaradt az előző évi szintjétől. Az első becslés keretében a KSH részletes ágazati adatokat nem közöl, most is csak annyit emelt ki, hogy mindösszesen 3 ágazatban nőtt a kibocsátás, azok közül is a legnagyobb mértékben a vegyi anyag, termék gyártása ágazatban. Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy az ágazati adatokból a statisztikai hivatal rendszerint nem szűri ki a naptárhatást.

A vártnál lassabb a helyreállás

Az ipar esetében továbbra is a külső kereslet gyengélkedését kell kiemelnünk, a német gazdaság hosszabb ideje küzd versenyképességi problémákkal, és egyelőre nem látszik, mikor jöhet el a fordulat a legfontosabb külpiacunkon, amely a hazai ipari termelésnek is lendületet adna. Másrészről a belső kereslet is a korábban vártnál lassabban áll helyre, habár dinamikusan nőnek a reálbérek, és élénkül a belső fogyasztás is, ez részben nem a hazai gazdaságban, hanem a magyarok külföldi fogyasztásában (külföldi webshopok, kiutazó turizmus) csapódik le, így pedig a hazai igények sem tudják ellensúlyozni az alapvetően exportorientált hazai ipar kereslethiányát.

Nyári leállások hatása

Havi alapon is csökkent az ipari teljesítmény, 0,5 százalékkal. Összességében ugyanakkor május óta stagnálást láthatunk az ipari teljesítményben. Fontos azonban figyelembe venni, hogy a nyári hónapokban a nagyobb gyárak évről évre eltérő ütemben állnak le, ami befolyással lehet a havi rátára.

Mi várható a következő hónapokban és jövőre?

Az ipari teljesítmény kapcsán továbbra is jelentős a bizonytalanság. A harmadik negyedéves GDP-adat esetében szükség lenne egy erősebb szeptemberi hónapra, ugyanakkor az ágazat helyzetének rendeződése és érdemi felpattanása várhatóan csak jövőre következhet be, amennyiben nem súlyosbodnak tovább a geopolitikai feszültségek, és a legfontosabb uniós külpiacaink világgazdasági versenyképessége is javul.