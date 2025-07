Balhé Németországban: Magyarországra menekülne az egyik legnagyobb autóipari beszállító

Hatalmas felháborodást váltottak ki Németországban az egyik legnagyobb autóipari beszállító azon tervei, hogy a saarbrückeni gyárának termelését Magyarországra helyezné át a kedvezőbb termelési feltételek miatt – számolt be róla a Handelsblatt.

A terveket a saarbrückeni ZF gyár üzemi tanácsa hozta nyilvánosságra, ezek szerint a sebességváltó-gyártás egy része valószínűleg az egri magyar üzembe kerülne át. A ZF a Bosch után a második legnagyobb autóipari beszállító, a saarbrückeni üzem pedig a vállalat egyik legnyereségesebb telephelye volt. Saarbrückenben több mint 8500 alkalmazott dolgozik, főként a sebességváltó-gyártásban. Az egyre rosszabb gazdasági környezet és az erőltetett elektromobilitásra való áttérés – az elektromos autókba nem kell hagyományos sebességváltó – miatt

az elmúlt években azonban már több mint 1000 munkahelyet szüntettek meg.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a vállalat vezetősége több milliárdos megrendelést fogadott el elektromos hajtásokra olyan árakon, amelyek nem fedezik a költségeket. Az eddigi információk szerint nem közöltek pontos számokat arról, hogy a most tervezett áthelyezés hány munkahelyet érint.

A magyarországi gyár bővítése ellen levélben tiltakozott Uwe Conradt, Saarbrücken polgármestere. Conradt tájékoztatta azokat a polgármestereket, akiknek településén ZF-telephelyek működnek. „Most különösen fontos, hogy mi, telephelyi önkormányzatok összefogjunk, és szoros együttműködést alakítsunk ki a dolgozókkal” – hangsúlyozta Conradt.

Egy másik levélben a polgármester közvetlenül a helyi ZF-üzem üzemi tanácsához fordult, és biztosította őket a város teljes támogatásáról. „A dolgozók évek óta hatalmas erőfeszítéseket tettek a telephely megőrzéséért” – áll a levélben. Conradt azt is bejelentette, hogy a többi ZF-telephelynek otthont adó települések vezetőivel együtt Berlinben és Brüsszelben is növelni fogja a nyomást. A ZF felügyelőbizottságának július 29-i, friedrichshafeni ülésétől fontos döntéseket várnak. Az IG Metall szakszervezet erre a napra több mint 20 németországi ZF-telephelyen tiltakozó akciókat jelentett be.

A vállalatvezetés ugyanakkor eltökéltnek látszik, az elmúlt hetekben többször is hangsúlyozta, hogy létszámleépítésekre kerül sor. Németországban akár 14 000 munkahely is érintett lehet. A Handelsblatt szerint jelenleg tárgyalások zajlanak a munkavállalói képviselőkkel arról, hogy

mely termékeket lehet még egyáltalán nyereségesen gyártani Németországban.

A vállalat emellett hangsúlyozta, hogy még nem születtek végleges döntések.