Miképp fejlesztette fel Oroszország két évtized alatt az állattenyésztését

Az oroszok az ezredfordulón kezdtek beszélni az önellátásról mint elérendő célról, amit erősített az is, hogy hatalmas területeik voltak a takarmányok termesztéséhez. A fő problémát ebben az időszakban a termelésük alacsony jövedelmezősége jelentette, ami gyakran fordult veszteségbe. Hogy a profitot biztosítsák, 2005-ben kvótákat vezettek be a húsimportra, és a kvóta felett magas vámokat állapítottak meg. Ezzel emelkedtek ugyan a húsárak, de az orosz vállalkozások bevételei is növekedtek. Tulajdonképp hasonló intézkedésekkel növelte Európa is az állattenyésztését a második világháború után.

Oroszországban nagyjából 2005 környékén a vámoknak is köszönhetően megjelent a második húsipari ágazat, a sertéstenyésztés. Ennek jövedelmezősége felkeltette a befektetők érdeklődését: számos külföldi, elsősorban német, dán és francia cég is részt vett a modern sertéstartás kialakításában. Nemcsak saját sertéstelepeket építettek, hanem szakértelmet, technológiai eszközöket, tenyészanyag-szaporítási programokat és új genetikai anyagot hoztak.

Az állami támogatás szerepe a fejlesztésekben

Fordulópontot jelentett 2006–2007 között a Nemzeti Agráripari Komplexum Fejlesztési Projekt megvalósítása, amelyben az állam először nyújtott kedvezményes hitelt az állattenyésztéshez.

Az állami támogatás olcsóbbá tette a hiteleket is, így a bankok már szívesebben adtak pénzt a farmok építésére.

A következő szakaszban, 2008-ban elfogadták a mezőgazdaság fejlesztésére és a mezőgazdasági termékek, a nyersanyagok és az élelmiszerek piacának szabályozására vonatkozó állami programot, ami négy évig volt érvényben. Jelentős összegeket különítettek el a régi létesítmények korszerűsítésére, illetve az újak építésére. Emellett mentesítették a vámok alól a külföldről származó tenyészállomány behozatalát.