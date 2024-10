Jövőre visszatérhet a foglalkoztatási növekedése is 

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője.

A magasabb statisztikai megbízhatósággal rendelkező háromhavi mozgóátlag alapján a foglalkoztatottak száma az idei harmadik negyedévben összességében megegyezett a megelőző évi szintjével, miközben a szezonálisan kiigazított adatok alapján a második negyedévhez képest kismértékű, 16 ezer fős csökkenést mutatnak az adatok.

Éves bázison az látható, hogy a hazai elsődleges munkaerőpiacon még nőtt a foglalkoztatás, 10 ezer fővel, amely viszont a felmérés statisztikai hibahatárán belül van, és itt is elsősorban a korábbi hónapok növekedésének áthúzódó hatása jelenik meg. A magyarországi háztartásban élő, ám külföldi telephelyen dolgozók száma ezzel szemben stagnált éves alapon és az elmúlt hónapok adatait vizsgálva is. Nagyobb mértékű csökkenés a közfoglalkoztatás keretében munkát vállalók számában következett be.

A foglalkoztatással szemben fokozódott az aktivitás, éves alapon több mint 25 ezer fővel nőtt a munkaerőpiacon álláskeresőként vagy foglalkoztatottként megjelenők száma a harmadik negyedévben – elsősorban a nők aktivitása emelkedett –, miközben a szezonálisan kiigazított adatok itt is kismértékű csökkenést mutatnak a második negyedévhez viszonyítva. Az aktivitás foglalkoztatásnál gyorsabb bővülése eredményezte azt, hogy a harmadik negyedévben ismét 4,6 százalékra ugrott a munkanélküliségi ráta.

A munkanélküliségi ráta növekedése mögött tehát nem az állásvesztések megugrása húzódik meg, hanem a munkaerő-kínálat növekedése.

Erre utal az is, hogy a harmadik negyedévben a foglalkoztatottak közül közel 200 ezren egy évvel korábban önbevallás alapján inaktívak voltak, miközben egy évvel ezelőtt a számuk több mint 40 százalékkal alacsonyabb volt.

Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségből foglalkoztatásba lépők száma nem változott egy év alatt, 110 ezer fő körül alakult, és a foglalkoztatásból munkanélkülivé váltak száma sem módosult, 70 ezer fő alatt stagnált. Vagyis azt láthatjuk a hazai munkaerőpiacon, hogy

a munkaerő-kereslet lassulásával párhuzamosan egyre többen lépnek ki az inaktivitásból, a legnagyobb arányban közvetlenül a foglalkoztatásba, ennek köszönhetően az állásvesztettek, valamint a hosszabb ideje munkanélküliek csak nehezebben tudnak elhelyezkedni.

Ez pedig a munkanélküliségi ráta emelkedésében csapódik le.