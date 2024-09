Újabb pofon Brüsszelnek: Törökország csatlakozni fog a BRICS-hez

BRICS-jackpot

Amennyiben a jövő hónapban még nem is fogadják el a török csatlakozási szándékot, minden bizonnyal kinyitják előtte az ajtót, és hamarosan beléphet a globális dél elitklubjába. A BRICS-nek ugyanis valóságos főnyeremény lenne a török tagság: egy szoros gazdasági együttműködés azzal az országgal, amely összeköti a keleti és a nyugati gazdaságokat, felbecsülhetetlen értékű a szankciókkal, protekcionista intézkedésekkel, büntetővámokkal és a globális kereskedelmi háború ígéretével sújtott időkben. Márpedig a török elnök éppen ezt kínálja, kezdve azzal, hogy az oroszországi és a közép-ázsiai földgáz-kereskedelem központjává és legfőbb elosztóhelyévé válik. Nem mellesleg:

Ankara vámunióban áll az EU-val, ez pedig mindennél többet jelenthet Kína számára. Cserébe a BRICS segít felpörgetni majd a tagok beruházásait Törökországban.

Erdoğan jó érzékkel vette észre, hogy az EU-tagság – túlzottan is pragmatikus hozzáállása miatt – végleg elúszott, ezzel egy időben azonban azt is, hogy az új, önmagát hangsúlyosan nem a G7 vagy a Nyugat ellenében definiáló (valójában a saját geopolitikai súlyát is GDP-ben mérő) gazdasági tömb falában éppen a török tégla számára van egy rés. Ahogyan fogalmazott: „Törökország akkor válhat erős, virágzó és tekintélyes országgá, ha egyszerre javítja a kapcsolatait a Kelettel és a Nyugattal. Minden más csak árt neki”.