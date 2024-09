Miképp hűtötték az ősi civilizációk az otthonaikat?

A szerző a Makronóm újságírója,

Manapság a nagyvárosokban üveghomlokzatok mögött, nem nyitható ablakok mellett élünk, attól rettegve, nehogy egy áramszünet miatt a lakás elviselhetetlenné váljon. Az ősi civilizációknak azért volt pár megoldása arra, hogy miképp lehet menedéket nyújtani az embereknek a forró és száraz éghajlaton. Az idei nyár bizonyította, hogy nyakunkon a felmelegedés, és jobbra nem igazán számíthatunk. A meleg nyarak gyakoribbak lesznek, az intenzív viharok pedig több áramkimaradást okozhatnak.

Sumérok: egymásnak épített hűvös lakások

A sumérok, a világ legősibb kultúrnemzete körülbelül 6000 évvel ezelőtt élt a Tigris és az Eufrátesz környékén, forró és száraz éghajlaton. Már nekik is megvoltak a hőkezelési technikáik. A mezopotámiai városok maradványait tanulmányozó régészek leírják, hogy a sumér épületeknél vastag falakat és kis ablakokat használtak, amelyek minimálisra csökkentették a hőhatást és hűvösen tartották a belső hőmérsékletet.

Olyan anyagokból építkeztek, mint a vályog vagy a sár, amelyek nappal képesek voltak elnyelni a hőt, éjszaka pedig leadták azt. Közvetlenül egymás mellé építettek épületeket, ami csökkentette az intenzív napsugárzásnak kitett falak számát. Ezek közé kis udvarokat telepítettek, ami a világítást és a szellőzést biztosította. Az utcákat keskenyekre szabták, így ezek is egész nap árnyékot nyújtottak, és lehetővé tették a kényelmes mozgást a városban.

Ókori egyiptomiak: ahol a szél hűti a falakat

Az ókori egyiptomiak is olyan anyagokat használtak, amelyek segíthettek távol tartani a hőt. A palotáik kőből, a lakóépületeik vályogtéglából épültek. A nomádoktól is tanultak: tetőteraszokat használtak hálóhelyként, ahol az éjszaka hűvösében megpihenhettek. A technikai bravúrjuk viszont a mulqafok voltak.

A falak fölé tornyocskákat építettek, amelyek felfogták az uralkodó szelet, és bevezették a falakba, segítve az az épület hűtését.

A beáramló szél légáramlást hozott létre, a hő kivezetését pedig megoldották más nyílásokon keresztül. Ezt az elvet nagyobb terek hűtésére is használták. Jelenleg a Közel-Keleten és Közép-Ázsiában láthatunk ilyet, így a nagyon meleg időszakokban is elviselhető a hőség, még légkondicionáló nélkül is.