Tragédiához fog vezetni a kereskedelem átpolitizálása

A szerző a Makronóm újságírója.

Végtelen hosszú azon közgazdászok sora, akik egyre hangosabban hívják fel a figyelmet a gazdasági kapcsolatok átpolitizálásának veszélyeire. Hangjukat a növekvő hidegháborús hangulat orkánja messzire fújja, nyugatról a globális dél felé (ahol meg sem kell hallaniuk, annyira tisztában vannak a kockázatokkal és a lehetséges veszteségek mértékével), míg a Washington által irányított tömb egyre makacsabbul ragaszkodik a szankciók, büntetővámok és protekcionista megoldások rövid távon hatásos, a világgazdaságra nézve azonban súlyos rizikót jelentő megoldások rendszeréhez.

Az Egyesült Államokban a republikánusok és a demokraták gyakorlatilag semmiben nem értenek egyet, a kereskedelmi filozófia agresszívvá váltásában azonban igen. Kína folyamatos hibáztatása egyre nagyobb méreteket ölt, de a hamis narratíva csupán ideig-óráig fogja eltakarni a problémák valódi forrását: az elhibázott belső gazdasági lépéseket. A bűnbak keresése és megtalálása magában rejti a ragaszkodást a hamis úthoz, a hibás gazdaságfilozófia tragikus eredményeinek szőnyeg alá söprését – és a semmit nem tevés művészetét, amelyet pusztán addig lehet művészetként eladni, amíg bele nem roppan a globális kereskedelem, rántva magával mindent, amit csak lehet.

Rekviem egy álomért

„Elmúltak azok az idők – és nem csak az Egyesült Államokban –, amikor a globális gazdasági növekedést és jólétet tekintették a legüdvösebb célnak. Gyászolom a veszteséget, és azt jósolom, hogy a világ szomorúan fog visszaemlékezni a 20. század végére és a 21. század elejére. A geoökonómia új korszaka szűkülő növekedést és instabilitást fog eredményezni” – kesereg a Bloomberg közgazdasági rovatvezetője legutóbbi írásában, a mellett érvelve, hogy a kereskedelem átpolitizálása a külpolitikai célok elérése érdekében gazdasági szempontból objektíve elhibázott lépés – mégis megteszik, mert a külpolitikai érdekek felülírják a globális együttműködés jótékony hatásait.

Gondolataival maga a geoökonómiai elmélet megalkotója, Edward Luttwak is egyetértene, aki magát a fogalmat is a háborúk hátteréhez hasonlítja. Szerinte a kereskedelem nagyon is zéró összegű játszma, vagyis az államok a nyereséget kizárólag maguk számára igyekeznek maximalizálni, és még akkor sem veszik figyelembe a globális érdekeket, ha tevékenységük a többi állam számára katasztrofális eredménnyel jár. A geoökonómiai megközelítésű politika nem jár globális haszonnal, éppen ezért nemcsak a gazdasági konfliktusok velejárója, de előidézője is.

Vagyis abban a pillanatban, hogy a kereskedelmi konfliktusok nemzetközi politikai krízist okoznak – lásd Kína és az Egyesült Államok egyre feszültebb viszonyát –, a kereskedelem maga problémamegoldónak hitt fegyverré válik.

Az Egyesült Államokban nagy hagyománya van a gazdasági eszközök használatának a külpolitikai célok elérésében, ám a huszadik század utolsó és a 21. első részében alapvetően a globalizációs folyamatoknak megfelelően a külpolitika és a gazdaságpolitika távolodni kezdett egymástól. Ennek eredményeképpen globális viszonylatban is emelkedni kezdett az életszínvonal, a gazdasági integráció folyamata pedig egyre jobb eredményeket produkált a világgazdasági folyamatokban.