Putyin beugrott a szomszédba, mindenki nyert

A szerző a Makronóm újságírója.

Putyin elnök eheti látogatása után Azerbajdzsán hivatalosan jelentkezett, hogy csatlakozzon a fejlődő gazdaságokat tömörítő BRICS-blokkhoz. Lefordítva a dolgot: az orosz elnök vagy bólintott az olajban gazdag kaukázusi ország szándékára, vagy egyenesen előre áldását adta, bátorítva Bakut a csatlakozási tárgyalások megkezdésére – némi szívességért cserébe. A szívesség természetesen nem más, mint Moszkva szankciók miatt kiépített alternatív gazdasági útvonalának további biztosítása volt.

Putyinnak kapóra jön a BRICS már-már agresszív terjeszkedési politikája. A gazdasági-kereskedelmi tömb egy évtizeden át öt országból, Brazíliából, Oroszországból, Indiából, Kínából és Dél-Afrikából állt, egészen idén januárig, amikor egy hirtelen bővítési körrel Irán, Egyiptom, Etiópia és az Egyesült Arab Emírségek is csatlakozott hozzá. Több tucat állam várakozik a sorban, hogy klubtagok legyenek, ám a címet nem osztogatják ingyen. A BRICS már most is magában foglalja a világ néhány legnagyobb olajtermelőjét, és a globális GDP több mint egynegyedéért felel. Azerbajdzsán tehát megtisztelő és jól jövedelmező ajánlatot kapott Putyintól, cserébe eddigi és további segítségéért.

Kölcsönös érdekek

Hogy mi pontosan ez a segítség? Azerbajdzsán kivételesen jó geopolitikai helyzetben van: földrajzi elhelyezkedése okán mind Oroszország sikereiből, mind kudarcaiból képes profitálni. Iránnal és Oroszországgal is határos – az Azerbajdzsánon áthúzódó észak-dél folyosó köti össze a Perzsa-öbölt Oroszországgal. Emellett azonban az európai kereskedelemben is kulcsszerepet játszik, vagyis az ország olyan kiemelt kereskedelmi csomópont, amely szinte kiabál az ingaállam címért.

Növekvő geopolitikai súlyával Azerbajdzsán teljesen tisztában van: ezért engedheti meg magának, hogy nem hajlandó nyíltan támogatni Oroszországot annak Ukrajna elleni háborújában. Igaz, Ukrajnát sem, tartja magát ahhoz, hogy fegyverszállítást egyik országba sem vállal. Nem is szükséges:

Oroszország Bakun át tudta folytatni kereskedelmét az Európai Unióval.

Miután a szankciók leállították az energiaexport nagy részét, Moszkva közvetítők segítségére szorult. Ursula von der Leyen a háború kitörése után nem sokkal megállapodást írt alá Ilham Alijev elnökkel arról, hogy Baku 2027-ig minimum évi 20 milliárd köbméter gázt szállít az EU-nak. Azerbajdzsán így több saját gázt exportálhat, míg a hiányzó mennyiséget maga számára orosz gázzal pótolhatja. Az orosz vezetékes földgáz tranzitkereskedelmét ráadásul Ukrajna nem akarja meghosszabbítani, vagyis a Magyarországra, Ausztriába és Szlovákiába eljutó földgáz „orosztalanítását” mindenki megelégedésére Azerbajdzsán tudja elvégezni azzal, hogy a vezetékeken immár nem orosz, hanem azeri gáz folyna Európa felé.