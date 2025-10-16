Ft
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Magyarország Donald Trump Vlagyimir Putyin Szijjártó Péter Orbán Viktor

Magyarország a háború kirobbanása után három nappal ígéretet tett – most Trump és Putyin beváltja

2025. október 16. 21:00

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, pontosan tudjuk, hol a helyünk.

2025. október 16. 21:00
null

„Mi pontosan tudjuk, hogy hol a helyünk. Amikor elkezdődött a háború, akkor három nappal a kitörése után mi felajánlottuk azt, hogy ha kell helyszín, kell segítség, kell közvetítés a háború vége érdekében, mi ott vagyunk” – emlékezett vissza a Facebook-oldalára feltöltött videóban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A felajánlás pedig célba ért, hiszen Donald Trump csütörtök este bejelentette:

Vlagyimir Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között.

A hírre – amely az egész világsajtót bejárta, és mindenhol címlapsztoriOrbán Viktor is reagált, a kormányfő azt írta: „Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!”

neszteklipschik
•••
2025. október 16. 22:30 Szerkesztve
A Fossiásnak ez után egy vödör XANAX kell. Naponta! ;_-)))))
0
0
Treeoflife
2025. október 16. 21:50
Bárcsak valóban vége lenne. Nem szeretem az ukránokat, különösebben az oroszokat sem, de a sok szerencsétlen fiatalnak a halálát nem kívánom. Ilyenkor mindig az jut eszembe, mennyi magyar fiatal halt meg a különböző háborúkban. Nekik nem jutott részük abból, hogy leszármazottjaik legyenek - kivétel, akik árvákat hagytak hátra.
2
0
Kétes
2025. október 16. 21:05
Ne legyen igazam, de esélyes, hogy a globalista urak, Sorosék és a City urai október 23-án Magyar Péteréket és az antifát fogják felbujtani, hogy felfordulást okozzanak Budapesten, hogy ellehetetlenítsék Trump és Putyin találkozóját. Ebben partner lehet Zselé is.
1
1
