Magyarország a háború kirobbanása után három nappal ígéretet tett – most Trump és Putyin beváltja

Orbán Viktor két mondattal reagált arra, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten tárgyal a békéről
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, pontosan tudjuk, hol a helyünk.
„Mi pontosan tudjuk, hogy hol a helyünk. Amikor elkezdődött a háború, akkor három nappal a kitörése után mi felajánlottuk azt, hogy ha kell helyszín, kell segítség, kell közvetítés a háború vége érdekében, mi ott vagyunk” – emlékezett vissza a Facebook-oldalára feltöltött videóban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A felajánlás pedig célba ért, hiszen Donald Trump csütörtök este bejelentette:
Vlagyimir Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között.
A hírre – amely az egész világsajtót bejárta, és mindenhol címlapsztori – Orbán Viktor is reagált, a kormányfő azt írta: „Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!”
Újabb esélyt kap Európa.
