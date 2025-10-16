Magyarország a háború kirobbanása után három nappal ígéretet tett – most Trump és Putyin beváltja

„Mi pontosan tudjuk, hogy hol a helyünk. Amikor elkezdődött a háború, akkor három nappal a kitörése után mi felajánlottuk azt, hogy ha kell helyszín, kell segítség, kell közvetítés a háború vége érdekében, mi ott vagyunk” – emlékezett vissza a Facebook-oldalára feltöltött videóban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A felajánlás pedig célba ért, hiszen Donald Trump csütörtök este bejelentette:

Vlagyimir Putyin elnökkel megbeszéltük, hogy Magyarország fővárosában, Budapesten találkozunk, hogy megpróbáljunk véget vetni ennek a gyalázatos háborúnak Oroszország és Ukrajna között.

A hírre – amely az egész világsajtót bejárta, és mindenhol címlapsztori – Orbán Viktor is reagált, a kormányfő azt írta: „Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van!”