Orbán Viktor két mondattal reagált arra, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten tárgyal a békéről

Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
A magyar miniszterelnök szerint újabb nagyszerű esély mutatkozik az ukrajnai békére.
Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, miután Donald Trump bejelentette,
Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.
Trump pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban. A találkozó előtt Trump telefonon tárgyalt Putyinnal, a megbeszélés után az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, jó és hasznos párbeszédet folytattak, és azt is elárulta, hogy Magyarországra tervezik a következő találkozót az orosz elnökkel.
A kormányfő X-en is üzent: azt írta, Trump bejelentése nagyszerű hír a világ békeszeretőinek, Magyarország pedig készen áll a két elnök fogadására.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala