Orbán Viktor két mondattal reagált arra, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten tárgyal a békéről

Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, miután Donald Trump bejelentette,

Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.

Trump pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban. A találkozó előtt Trump telefonon tárgyalt Putyinnal, a megbeszélés után az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, jó és hasznos párbeszédet folytattak, és azt is elárulta, hogy Magyarországra tervezik a következő találkozót az orosz elnökkel.

A kormányfő X-en is üzent: azt írta, Trump bejelentése nagyszerű hír a világ békeszeretőinek, Magyarország pedig készen áll a két elnök fogadására.