Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország béke Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Orbán Viktor két mondattal reagált arra, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten tárgyal a békéről

2025. október 16. 19:56

A magyar miniszterelnök szerint újabb nagyszerű esély mutatkozik az ukrajnai békére.

2025. október 16. 19:56
null

Újabb nagyszerű esély a békére. És még csak csütörtök van! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, miután Donald Trump bejelentette,

Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.

Trump pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban. A találkozó előtt Trump telefonon tárgyalt Putyinnal, a megbeszélés után az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, jó és hasznos párbeszédet folytattak, és azt is elárulta, hogy Magyarországra tervezik a következő találkozót az orosz elnökkel.

A kormányfő X-en is üzent: azt írta, Trump bejelentése nagyszerű hír a világ békeszeretőinek, Magyarország pedig készen áll a két elnök fogadására.

ezredes-2
2025. október 16. 20:53
Ehhez, csak annyit! Forever ORBÁN, TRUMP és PUTYLER. Ennyi... libbantak, lehet krahácsolni...
Vata Aripeit
2025. október 16. 20:45
Valszeg Orbán mindig, minden pillanatban többet tud arról, hogy mi is történik, mint mertz,makron,uvl,vebber a peteri csészében. És nem pofázza el. Szerény király a főni;-)
mondeos
2025. október 16. 20:44
Brüsszeli találkozók: Magyar Péter,Ilaria Salis,Eva Kaili,Daniel Freund Magyarországi találkozók: Orbán Viktor,Donald Trump,Vladimir Putyin No komment,kérem ízlelgessétek a fenti mondatokat.
nemecsekerno-007-01
2025. október 16. 20:41
Na most kéne befogni a pofáját a sok okoskodónak aki miatt ukránok százezrei haltak meg a semmiért. Illetve a multinacionális vállalatok és befektető csoportok pénzéért. Most kéne kussolni az ukrán zászlós profilképeknek.
