Donald Trump bejelentésével Magyar Péter megkapta politikai pályafutásának eddigi legnagyobb pofonját

Breaking: Budapesten találkozik Putyin és Trump
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
Rosszul öregedtek a vásárosnaményi szavak.
„Tulajdonképpen Orbán Viktornak köszönhető a közel-keleti béke, nem is Donald Trumpot választották meg az Egyesült Államok elnökének, hanem Orbán Viktort” – szó szerint így gúnyolódott szerdán, Vásárosnaményban Magyar Péter. Néhány órával később aztán jött a hír:
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.
A magyar miniszterelnök tehát igenis kulcsszereplője a globális békefolyamatoknak, ráadásul már az egyiptomi békecsúcson is jelentős diplomáciai sikert jelentett a meghívása, még ha a Tisza Párt elnöke valamiért ki is nevette ezt. Mint megírtuk: Európából Magyarország mellett csak Franciaország, az Egyesült Királyság, Norvégia, Spanyolország, Olaszország, Németország és Görögország vezetője kapott meghívót Donald Trumptól. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala