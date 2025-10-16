Donald Trump bejelentésével Magyar Péter megkapta politikai pályafutásának eddigi legnagyobb pofonját

„Tulajdonképpen Orbán Viktornak köszönhető a közel-keleti béke, nem is Donald Trumpot választották meg az Egyesült Államok elnökének, hanem Orbán Viktort” – szó szerint így gúnyolódott szerdán, Vásárosnaményban Magyar Péter. Néhány órával később aztán jött a hír:

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.

A magyar miniszterelnök tehát igenis kulcsszereplője a globális békefolyamatoknak, ráadásul már az egyiptomi békecsúcson is jelentős diplomáciai sikert jelentett a meghívása, még ha a Tisza Párt elnöke valamiért ki is nevette ezt. Mint megírtuk: Európából Magyarország mellett csak Franciaország, az Egyesült Királyság, Norvégia, Spanyolország, Olaszország, Németország és Görögország vezetője kapott meghívót Donald Trumptól. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem.