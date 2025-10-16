Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt béke Magyar Péter Donald Trump Orbán Viktor

Donald Trump bejelentésével Magyar Péter megkapta politikai pályafutásának eddigi legnagyobb pofonját

2025. október 16. 20:24

Rosszul öregedtek a vásárosnaményi szavak.

2025. október 16. 20:24
null

„Tulajdonképpen Orbán Viktornak köszönhető a közel-keleti béke, nem is Donald Trumpot választották meg az Egyesült Államok elnökének, hanem Orbán Viktort” – szó szerint így gúnyolódott szerdán, Vásárosnaményban Magyar Péter. Néhány órával később aztán jött a hír:

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására.

A magyar miniszterelnök tehát igenis kulcsszereplője a globális békefolyamatoknak, ráadásul már az egyiptomi békecsúcson is jelentős diplomáciai sikert jelentett a meghívása, még ha a Tisza Párt elnöke valamiért ki is nevette ezt. Mint megírtuk: Európából Magyarország mellett csak Franciaország, az Egyesült Királyság, Norvégia, Spanyolország, Olaszország, Németország és Görögország vezetője kapott meghívót Donald Trumptól. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nem.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szocske74
2025. október 16. 20:48
A hülyegyerek tátott szájjal rohant be abba a bizonyos erdőbe.
Válasz erre
2
0
röviden
2025. október 16. 20:46
A laposguta. Az fogja megütni.
Válasz erre
3
0
Búvár Kund
2025. október 16. 20:38
Holnap után tuti kijön, hogy 25 százalékkal vezet a Tisza. 😁
Válasz erre
7
0
VIIIILaszlo
2025. október 16. 20:34
Jól fizet e Tóni Trump elvtárs!!! A bütyökhöz képest a makizay fizikaprofesszor...
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!