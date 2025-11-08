Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gyalog lekicsinylés repülő Orbán Viktor

Járjon a miniszterelnök lábbusszal

2025. november 08. 08:10

Menjen gyalog, esetleg saját gépjárművel, de legfeljebb egy tízéves Suzukival.

2025. november 08. 08:10
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Vasárnap

„Ez régi, visszatérő vesszőparipája a nemzetietleneknek: szerintük a magyar miniszterelnöknek ne legyen elegáns, méltó rezidenciája, hanem lakjon inkább a híd alatt, és tartson kormányülést a McDonald’s-ban, fogadja nemzetközi partnereit valami tálcatologatós belvárosi étteremben.

Ha útra kel, menjen gyalog, esetleg saját gépjárművel, de legfeljebb egy tízéves Suzukival, mert ennél többet mégse engedjen meg magának.

De ha mégis repülni kell, hát üljön be a turistaosztályra két egyetemista közé, akik a hétvégére épp elröppennek egy kis vikendre. Persze az se jó, ha nagyon elvegyül a nép között, mert az populizmus és csak azért csinálja, hogy így bizonygassa, mennyire nem rázza a lopott rongyot, pedig igen. Ám ha véletlenül komolyabb légitársaság VIP-ülését foglalja el, az megengedhetetlen luxus, és az adófizetők pénzén ne nyújtsa ki korlátlanul a lábát.

Értem én, hogy mindenből politikai hasznot kell húzni, és a kabinetet ott támadni, ahol lehet – végülis ez az ellenzék dolga –, de itt valójában saját hazánk lekicsinyléséről van szó.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2025. november 08. 09:33
Fő, hogy a kicsi csak az altala kivalasztott vizet es ragcsat követeli maganak mindenhol, na es a verőlegenyeket! Ilike hová lett?
Válasz erre
0
0
angeleye
2025. november 08. 09:26
sajnos így van
Válasz erre
0
0
jetilovag
2025. november 08. 09:11
a geci suttyó poloska pszihopata petyi tegnap 3x szopta le magát!.......meg 2x baszta meg az annyát..egyszer meg kutyáját......🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
regi-nyarakon21
2025. november 08. 09:09
10/10
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!