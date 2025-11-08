„Ez régi, visszatérő vesszőparipája a nemzetietleneknek: szerintük a magyar miniszterelnöknek ne legyen elegáns, méltó rezidenciája, hanem lakjon inkább a híd alatt, és tartson kormányülést a McDonald’s-ban, fogadja nemzetközi partnereit valami tálcatologatós belvárosi étteremben.

Ha útra kel, menjen gyalog, esetleg saját gépjárművel, de legfeljebb egy tízéves Suzukival, mert ennél többet mégse engedjen meg magának.

De ha mégis repülni kell, hát üljön be a turistaosztályra két egyetemista közé, akik a hétvégére épp elröppennek egy kis vikendre. Persze az se jó, ha nagyon elvegyül a nép között, mert az populizmus és csak azért csinálja, hogy így bizonygassa, mennyire nem rázza a lopott rongyot, pedig igen. Ám ha véletlenül komolyabb légitársaság VIP-ülését foglalja el, az megengedhetetlen luxus, és az adófizetők pénzén ne nyújtsa ki korlátlanul a lábát.

Értem én, hogy mindenből politikai hasznot kell húzni, és a kabinetet ott támadni, ahol lehet – végülis ez az ellenzék dolga –, de itt valójában saját hazánk lekicsinyléséről van szó.”