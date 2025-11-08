„Mostantól Trump ilyen: lyó

Fura dolog ez. Míg az ellenzéki sajtó és az óellenzékinek csúfolt pártok napok óta Mamdanit ünneplik-elemzik, közben Magyar Péter pontokba szedi, miért jó Trump.

Engem szórakoztat, de aki baloldaliként, liberálisként, demokrataként elemzés és újságírás helyett azért küzd, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök, az most kapott egy újabb feladatot, újabb ügyben kell kompromisszumot kötnie saját, eddig vallott elveivel.

És ebből van még fél év.”