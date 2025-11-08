Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Péter ellenzék Trump baloldal

Mostantól Trump ilyen: lyó

2025. november 08. 09:08

Míg az ellenzéki sajtó napok óta Mamdanit ünnepli, közben Magyar Péter pontokba szedi, miért jó Trump.

2025. november 08. 09:08
null
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
Facebook

„Mostantól Trump ilyen: lyó

Fura dolog ez. Míg az ellenzéki sajtó és az óellenzékinek csúfolt pártok napok óta Mamdanit ünneplik-elemzik, közben Magyar Péter pontokba szedi, miért jó Trump.

Engem szórakoztat, de aki baloldaliként, liberálisként, demokrataként elemzés és újságírás helyett azért küzd, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök, az most kapott egy újabb feladatot, újabb ügyben kell kompromisszumot kötnie saját, eddig vallott elveivel.

És ebből van még fél év.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kempelen
2025. november 08. 09:51
Kert Attila a Euronewstól pedig tegnap az Atv Extrák azon örömködött, hogy Trump a sárga nyakkendőjével ukrán színekbe öltözött, és így üzent Orbánnak. Valahogy nem akarta meglátni, hogy narancssárga volt az a nyakkendő.
Válasz erre
2
0
jetilovag
2025. november 08. 09:41
ez a libcsi bohóc cerglédi is látja hogy baj baj van a háza táján!.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....sokan vannak a libcsik..de nem biztos hogy elegen.......!!!!!!!........a Béke menet rávilágított az erőviszonyokra!...lehet ezt elviccelni.....meg elhazudni.........meg elkábítani a libcsi agyahlottakat.......de nincs értelme!...
Válasz erre
1
0
Error404PageNotFound
2025. november 08. 09:31
Ideje kibújni a tisza-projekt gazdáinak seggéből és valódi ellenzéki politikát csinálni, mert ebből 26-ban fidesz 3/3 lesz.
Válasz erre
3
0
llnnhegyi
2025. november 08. 09:30
Késő.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!