„Haladárék megint fölfelé sikítanak a hullámvasúton!

Orbán Viktor hatalmas diplomáciai sikerét kizárólag a Partizán–444-tengely inverz valóságában hívő, életből felmentett nagyokos elemzők, a ballib értelmiség szellemi hajléktalanjai és a legelvakultabb szektatagok képtelenek súlyához mérten kezelni. Szerintük ugyanis semmi jelentős nem történt a Trump-Orbán találkozón.

Tényleg »semmiség«, hogy decembertől nem kell minden magyarnak dupla rezsit fizetnie, ahogy nyilván az is csupán »hangyányi« eredmény, hogy teljes szankciómentességet kaptunk a Magyarország gazdaságát érintő kulcsfontosságú, stratégiai területeken. Nem is beszélve olyan történelmi szintű megállapodásokról, amelyek a jövő technológiáinak (űripar, atomenergetika, mesterséges intelligencia, stb.) közös kutatás-fejlesztési projektjeit alapozzák meg az USA-ban és Magyarországon, amerikai-magyar cégeket, befektetéseket létrehozva. És még hosszan sorolhatnám...

Természetesen minden normális magyar örül Orbán Viktor sikerének, mert az a hazánk sikere. Kivéve Pétert, aki azt találta mondani, hogy a miniszterelnök »Washingtonban kuncsorog« Trumpnál. Hát persze.

Keserű fájdalmában ennyit ért a nagyok világából ez a politikusi OKJ-tanfolyamot estin végző szemfényvesztő.