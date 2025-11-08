Ft
11. 08.
szombat
Washington Magyarország Magyar Péter Trump

Péter azt találta mondani, hogy a miniszterelnök „Washingtonban kuncsorog” Trumpnál

2025. november 08. 09:25

Ez a te szinted, Peti! Trump helyett marad neked a valóság ellen vívott árnyékbokszolás.

2025. november 08. 09:25
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Haladárék megint fölfelé sikítanak a hullámvasúton!

Orbán Viktor hatalmas diplomáciai sikerét kizárólag a Partizán–444-tengely inverz valóságában hívő, életből felmentett nagyokos elemzők, a ballib értelmiség szellemi hajléktalanjai és a legelvakultabb szektatagok képtelenek súlyához mérten kezelni. Szerintük ugyanis semmi jelentős nem történt a Trump-Orbán találkozón. 

Tényleg »semmiség«, hogy decembertől nem kell minden magyarnak dupla rezsit fizetnie, ahogy nyilván az is csupán »hangyányi« eredmény, hogy teljes szankciómentességet kaptunk a Magyarország gazdaságát érintő kulcsfontosságú, stratégiai területeken. Nem is beszélve olyan történelmi szintű megállapodásokról, amelyek a jövő technológiáinak (űripar, atomenergetika, mesterséges intelligencia, stb.) közös kutatás-fejlesztési projektjeit alapozzák meg az USA-ban és Magyarországon, amerikai-magyar cégeket, befektetéseket létrehozva. És még hosszan sorolhatnám...

Természetesen minden normális magyar örül Orbán Viktor sikerének, mert az a hazánk sikere. Kivéve Pétert, aki azt találta mondani, hogy a miniszterelnök »Washingtonban kuncsorog« Trumpnál. Hát persze.

Keserű fájdalmában ennyit ért a nagyok világából ez a politikusi OKJ-tanfolyamot estin végző szemfényvesztő. 

Mintegy terelésként ilyenkor szoktak jönni a fékevesztett Magyar Péter-féle hazudozások és álhírkeltések, vagy épp a cukiskodó cicás fotók, a csücsörítős, epret majszolós, a lucernásban aktuális babájával fetrengős képek... 

Pont ez a te szinted, Peti! Trump helyett marad neked a valóság ellen vívott árnyékbokszolás...”

Nyitókép: Facebook / Rákay Philip

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

pinochet
2025. november 08. 10:32
csicseriborso3pinochet 2025. november 08. 10:23 Ha másfélével utaztak volna, az lett volna a bajotok. Miért kellett egy olyan repülőnek leszállnia Izlandon ami képes az Atlanti óceánt átrepülni? Amiért valójában negvette a WIZZ mert tengerentúli fapados járatokat akar indítani.
RigbyMordecai
2025. november 08. 10:24
Milyen szót használna Zselé baràtjára, aki folyamatosan toporzékol, követelőzik a tàmogatásokèrt? Aki folyamatosan repülőzik minden egyes euróért, töltényért, már csak a pápuáktól meg az Antarktisz pingvinkolónia vezetőjétől nem kapott ígéretet pénz és fegyver küldésére, Ukrajnában mindössze annyi percet marad, hogy néhàny sajtófotót lehessen csinálni, nem mellesleg addig sem kap találatot a segge. Tarhál, tarhál, számonkér, ha nem kap, vagy ha nem azt, amit ő akar. Míg a mi szerződéskötéseink mindkét félnek jók, annyit áldozunk valamire, ami még megéri, cserébe fontos dolgokat is beszerzünk, addig Peti barátjának üzletelései csak egyoldalúak, csak a törpetábornok jár jól, a másik üzletfél semmit nem kap cserébe, hiába is hiszi vagy reméli, az folyamatosan gatyásodik. Mégis, az ukiknál semmi fejlődést nem lehet látni, csak leépülést minden szinten. És Peti szívéhez ez a csodálatos államférfiúi vezetés, politika sokkal közelebb áll, mint a mi sokak által megszavazott politikánk. MPF
CirmoS
2025. november 08. 10:22
👏👏👏👏👏 HATALMAS! Mint mindig! Remek vagy Philip! Elképesztően örömteli a liberálnáci csürhe vergődése! Ezek az idióták ismét a földön csúszva - mászva büfikéznek, nyögdécselnek...túl nagy KO- t kaptak! Persze jövő áprilisban még erre is rádobunk egy lapáttal.. 😂😂😂😂
pinochet
2025. november 08. 10:22
Obsitos TechnikusBúvár Kund 2025. november 08. 10:12 Nocsak? Kimúlt szegény kimirszen is? Pedig szóltam neki előre. Te jelentettél ahogy nagyapád tette a nyilasoknak hogy hol bújkálnak a zsidók.
