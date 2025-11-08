Orbán Viktor üres kézzel tér haza Trumptól, nekünk pedig végünk lesz – kivéve, ha máris halottak vagyunk

„A magyar »jogállam« ma kétszer közelebb áll az afgánhoz, mint a dánhoz” – írja a sajtószabadság zászlóshajója, a többszörösen igazmondó, ugari juhász, a 444. Mi több, a már nevében is megbízható és tekintélyes World Justice Project friss felmérésére hivatkozva teszi ezt,

nyilván George Clooney és Richard Gere híres Magyarország-szakértők meghallgatása után.

Őszintén szólva fogalmam sincs, hogy örülnöm kell vagy sírnom a hír hallatán. Tudtommal Afganisztában főképp a házasságtörő asszonynak van félnivalója, hogy elveszti a fejét. Ha egész nap térdepel az ember egy szőnyegen, akkor akár az emberi kor legvégső határát is könnyen megérheti, s mit számít akkor a jogállam. Ezzel szemben Dánországban mérhetetlen mennyiségű szeszt kell naponta elfogyasztania, mert csak így lehet a nemzete a világon első alkoholfogyasztásban.

Továbbá marékszámra kell falnia hozzá az antidepresszánst, mivel a kormánya szemében a boldogságindex is egy fontos mutató.

Ugyanígy nehezen igazodok el a 444 egy másik hírén. Eszerint a fővárosi önkormányzat történelmi győzelmet aratott a kormányzat felett a szolidaritási hozzájárulás ügyében, a bíróság ugyanis minden jogvitás kérdésben szabadságunk szilaj őre, a politikai autonómia harcos birtokosa mellé állt. Kivéve egyet, derül ki a cikk legmélyén. Ez pedig az, hogy a kormánynak nem kell visszafizetnie az eddig beszedett több tízmilliárdnyi adót, és a jövőben is beszedhet akármennyit belőle, ha akarja. Jelenleg többet erről nem mondhatok, először szótárral próbálom értelmezni az újság szavait.