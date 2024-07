Lehet, hogy késik, de megállíthatatlan a zöldenergia forradalma

A David Suzuki Alapítvány korábbi jelentése megállapította, hogy Kanada 2035-re megbízható, megfizethető, 100 százalékban kibocsátásmentes villamos energiát hozhat létre „drágább, illetve néha bizonytalan és veszélyes technológiák, mint a nukleáris energia vagy a szén-dioxid-leválasztással és -tárolással működő fosszilis gáz nélkül”.

Takarékosnak kell lennünk

A globális gazdaság egyre növekvő elektromosítása miatt nő a kereslet, ezért is fontos az energiatakarékosság. Vagyis kevesebbet kell használnunk és meg kell fékeznünk a pazarlást.

A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a világ jó úton halad a fosszilis tüzelőanyagok elhagyása felé, de még gyorsabban kell cselekednünk, hogy elkerüljük a növekvő időjárási katasztrófákat. Már most hatalmas mennyiségű üvegházhatású gázt rögzítettünk, amely évtizedekig a légkörben marad, így a hatása is érződik, ám lassíthatjuk, és meg is fordíthatjuk ezt a folyamatot.

Az egyre gyorsuló átállás jót tesz a gazdaságnak, a klímának, az emberi egészségnek, a levegőnek, a földnek és a víznek. Egy tisztább, jobb világ van a láthatáron, de ehhez el kell hagynunk a fosszilis tüzelőanyagokat.