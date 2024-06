Paranoia uralkodik az ukrán elnöki hivatalban

A szerző a Makronóm újságírója.

Kétoldalú biztonsági megállapodást készül aláírni a jövő heti G7-es csúcs egyik off programjaként az Egyesült Államok és Ukrajna. Míg az Európai Unió tagállamainál ez jelent is valamit (közös EU-s döntés vétózása esetén is tudnak működni a dolgok), Washington tekintetében inkább szimbolikus – de kétségtelenül hatásos – gesztus, amellyel vállalásban erősíti meg mindazt, amit eddig is tett: katonai kiképzést, hírszerzési adatok megosztását, gazdasági segítséget.

A hosszú távra szóló dokumentum aláírása Biden elnök szemszögéből egyfajta biztosíték is arra, hogy Trump megválasztása esetén az Egyesült Államok nem áll le teljesen Ukrajna támogatásával – más kérdés, hogy az esetlegesen következő elnöknek mennyi idejébe telik miszlikre tépni egy ilyen papírt. A Financial Times szerint a megállapodás felszíni tartalma mögött inkább az ukrán–amerikai kapcsolatok mélypontra süllyedésének megoldási kísérlete áll. Zelenszkij egyre agresszívebb és hisztérikusabb megnyilvánulásai, a 61 milliárd dolláros tengerentúli segély féléves befagyása, valamint az izraeli háború, illetve az elnökválasztási kampány ukrajnai helyzetet felülíró prioritásai miatt a feszültség egyre nagyobb a két elnök között.

Nincs Biden, nincs parti

A feszültség a minap csúcsosodott ki, amikor kiderült, hogy Biden nem vesz részt a Zelenszkij által Svájcba szervezett békekonferencián. Az eseménynek semmi köze a békekötéshez vagy fegyverszünethez, miután az orosz felet meg sem hívták rá: a célja csupán annyi, hogy a lehető legtöbb ország vezetőjét állítsa diplomáciai csatasorba Moszkva ellen – és az ukrán, ultimátumnak tekinthető feltételek mellé.

A meghívottak közül természetesen Kína és az Egyesült Államok vezetői voltak a legfontosabbak. Előbbitől Ukrajna azt reméli (remélte), hogy nyomást gyakorol Putyinra a háború ukrán feltételek szerinti befejezése érdekében, és az utóbbitól is hasonlót várt, hogy az a befolyását latba vetve megpróbálja meggyőzni a semleges vagy várakozó állásponton lévő államokat a Moszkva elleni szövetség bővítésének szükségességéről.