Nőtt a kivitel és a behozatal, jól alakulhat a turizmus

A nemzetközi turizmus kedvező teljesítménye várakozásaink szerint az év hátralévő részében is fennmaradhat, így pedig a termék-külkereskedelemmel szemben, az üzleti szolgáltatások visszafogott teljesítménye mellett is, a szolgáltatás-külkereskedelem idén is támogathatja a gazdasági növekedést.