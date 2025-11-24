Ft
11. 25.
kedd
fogyasztóvédelmi hatóság zsugorinfláció kisebb kiszerelés

Megint bosszankodhatunk a boltban: újabb termékek kiszerelése csökken

2025. november 24. 16:13

Most a pelenka, a macskaeledel és a kakaópor került sorra.

2025. november 24. 16:13
null

Egy hónappal ezelőtt a Lidl majonéze, az Aldi egyik tésztája kapott kisebb kiszerelést, azóta újabb termékek kerültek fel Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kiszereléscsökkentési listájára – írja a vg.hu a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kiszereléscsökkentési listája alapján. 

A 3-as méretű, 5-8 kilós babáknak szánt Libero Touch bugyipelenkából egy csomag eddig 36 darabos volt, mostantól a forgalmazó Essity Hungary már csak 30-at tesz egy pakkba. A Penny egyik Wellgood márkanév alatt forgalmazott magnéziumos pezsgőtablettája szintén kisebb lett: itt minimális az eltérés, 80 gramm helyett 78,4 grammos az új csomagolás.

A Spar saját márkás burgonyastickje 125 grammos volt korábban, november közepétől azonban 28 százalékkal kevesebb, 90 gramm van egy zacskóban.

A Nestlé a Friskies macskaeledel egyik verziójánál csökkentett: a száraz táp ezentúl 800 grammos csomagban kapható, míg korábban 1 kiló volt a mennyiség.

A Tutti Élelmiszeripari Kft. a vitaminos, kalciumos instant kakaópornál lépett: 50 gramm „tűnik el”, így 200 helyett 150 grammos lesz egy csomag.

Ahogy a vg.hu korábban írta kiszereléscsökkentéssel önmagában nem lenne gond, a kérdés azonban az, hogy az érintett termékek mennyibe kerülnek majd az új csomagolásban.

Ha a lépés nem jár az árak azonos mértékű csökkentésével, akkor erősebb kifejezéssel „zsugorflációról” (angolul shrinkflation) vagy „legrammozásról” van szó. Ennek a lényege, hogy 

a termékek súlya vagy térfogata csökken, miközben az ár változatlan marad, rosszabb esetben akár emelkedik. 

Így a fogyasztók így ugyanannyit fizetnek, de kevesebb terméket kapnak – vagyis valójában egységáremelés történik.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

 

auditorium
2025. november 24. 19:26
Ez a legújabb trükk más EU-tagországban is. Az ár ugyanaz maradt, de csökkentették az árú súlyát vagy kevesebb darabot tesznek egy csomagba. Ez a vásárlók átverése. Az utóbbi két évben Európában mindennek felment az ára kb. 3O%-kal. Ezt a magas energiaköltségekkel, a drágább szállitással és munkaerővel, valamint a mezőgazdaság támogatásának megvonásával magyarázzák. A lassan már 4 éve tartó orosz-ukrán háború következményét kezdjük érezni. Ennek ellenére az EU-vezetők a mantrát dalolva fejjel mennek a falnak.
Válasz erre
1
0
szemlelo-2
2025. november 24. 19:15
Engem az bosszant a legjobban, hogy a csomagolás ugyanakkora marad. A korábban fél kilós margarin dobozban (egy kivételével mindegyikben) először 450g-ot adtak, most már csak 400g-ot. Ha leveszed a fedelét sok levegő van alatta. A 150g-os tejfölök nagy része már csak 140g-os, az is ugyanakkora dobozban. A vaj pedig össze-vissza, sokféle méretű.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. november 24. 18:04
Kisebb macskát veszünk a lipcsik meg úgy sem szülnek, tehát rájuk ez nem vonatkozik...DDD
Válasz erre
1
0
Takagi
2025. november 24. 17:29
Ez a legkissebb gond. A minőségek kritikán aluliak. Mérgezik az embereket, legyen az gyümölcs, zöldség, bármi. Annyi lett a gasztróenterologiai beteg, hogy borzasztó. A halál a bélben lakozik, minden szervre kihat. A mikoróműanyagokról nem is beszélve. Annyi eszük sincs a gyártóknak, hogy szűrőt tegyenek mondjuk a műanyagpalackokba. Van mit megoldani, hogy kevesebb legyen az ilyen okból adódóan a beteg Szigorúbb ellenőrzés kell.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!