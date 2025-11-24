Megint bosszankodhatunk a boltban: újabb termékek kiszerelése csökken

A Tutti Élelmiszeripari Kft. a vitaminos, kalciumos instant kakaópornál lépett: 50 gramm „tűnik el”, így 200 helyett 150 grammos lesz egy csomag.

Ahogy a vg.hu korábban írta kiszereléscsökkentéssel önmagában nem lenne gond, a kérdés azonban az, hogy az érintett termékek mennyibe kerülnek majd az új csomagolásban.

Ha a lépés nem jár az árak azonos mértékű csökkentésével, akkor erősebb kifejezéssel „zsugorflációról” (angolul shrinkflation) vagy „legrammozásról” van szó. Ennek a lényege, hogy

a termékek súlya vagy térfogata csökken, miközben az ár változatlan marad, rosszabb esetben akár emelkedik.

Így a fogyasztók így ugyanannyit fizetnek, de kevesebb terméket kapnak – vagyis valójában egységáremelés történik.