Vizsgálatot indított az EU a nagy techcégek ellen

Az Európai Bizottság hétfőn jelentette be, hogy hivatalos átvilágítást indít annak megállapítására, hogy az Apple és a Google tulajdonosa, az Alphabet indokolatlanul előnyben részesíti-e a saját alkalmazásboltjait, valamint hogy a Facebook tulajdonosa, a Meta hogyan használja fel reklámozásra a személyes adatokat. A vizsgálatok a digitális piacokról szóló törvény (DMA) hatálya alá tartoznak, amely a legnagyobb online platformok dominanciája ellen hivatott fellépni, és e hónap elején lépett hatályba. A DMA célja, hogy a nagy technológiai vállalatok olyan változtatásokat léptessenek életbe, amelyek lehetővé teszik a nagyobb versenyt a digitális piacokon – írja a The Financial Times.

Ha a vállalatok nem tartják be a szabályokat, súlyos bírságokra számíthatnak, amelyek a forgalmuk 10 százalékát is elérhetik.

A jogszabály előírja, hogy a vállalatoknak lehetővé kell tenniük, hogy a felhasználókat a saját platformjukon kívüli termékekhez irányítsák anélkül, hogy ezért díjat számítanának fel. Azt is kimondja, hogy a rangsorolt keresési eredményeket kínáló platformoknak „tisztességes és megkülönböztetéstől mentes” módon kell listázniuk a harmadik féltől származó szolgáltatásokat.

A Bizottság amiatt aggódik, hogy az Apple és az Alphabet olyan „korlátozásokat és megkötéseket” vezetett be, amelyek megnehezítik a fejlesztők lehetőségeit más szolgáltatások népszerűsítésére. Hozzátette, hogy többek között a Google Shoppingot és a Google Flightsot vizsgálja azért, hogy kiderüljön, a vállalat előnyben részesíti-e ezeket a keresési eredményekben.

Emellett azt is vizsgálja, hogy az Apple lehetővé teszi-e a felhasználók számára, hogy az iOS operációs rendszerből „könnyen eltávolíthassanak bármilyen szoftveralkalmazást”, és megváltoztathassák az alapértelmezett beállításokat, böngészőket, keresőmotorokat.

Andreas Schwab európai parlamenti képviselő szerint összességében történt néhány változtatás a techóriások működésében, de ez még mindig nem elég.

Visszavágtak a nagyok

A technológiai vállalatok hétfőn reagáltak a feltételezésekre. Az Apple biztos abban, hogy megfelel a DMA-nak, és hozzátette, „továbbra is konstruktívan együttműködünk az Európai Bizottsággal a vizsgálatok alatt”. Az Amazon szintén úgy gondolja, hogy így jár el.

A Meta elmondta, hogy az előfizetések mint a reklámozás alternatívája számos iparágban jól bevált üzleti modellnek számít... „Továbbra is konstruktívan együttműködünk a Bizottsággal".

Oliver Bethell, a Google versenyjogi igazgatója szerint „a digitális piacokról szóló törvénynek való megfelelés érdekében jelentős változtatásokat hajtottunk végre szolgáltatásaink európai működésében. Az elkövetkező hónapokban továbbra is meg fogjuk védeni az álláspontunkat.”

Daniel Friedlaender, a CCIA Europe vezető alelnöke és vezetője elmondta: „A DMA megfelelőségi vizsgálatai folyamatban vannak, így a bejelentések időzítése azt a látszatot kelti, hogy a Bizottság elhamarkodottan cselekszik.”