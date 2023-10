Ha Irán beszáll a háborúba, az egész világ beleremeghet egy újabb válságba

A jelenlegi helyzettől függetlenül természetesen lázas számítások folynak a különböző eszkalációs lehetőségekről és azok hatásairól a világgazdaságra. A Közel-Kelet a világ egyik legnagyobb olajoshordója, ha kilyukad, annak nagyon is messzemenő globális hatásai lesznek.

A Bloomberg számításai alapján az alábbiakban azt vizsgáljuk, hogy az elkövetkezendő időszak eseményei milyen irányba befolyásolhatják a globális gazdaságot. A három verzióból az első a jelenlegi valós helyzet, a harmadik pedig a legdurvább, amely a pandémiás időszak és az ukrajnai háború egyenes folytatásaként csapná még jobban fölhöz az utóbbi években egyébként sem brillírozó világgazdaságot.

Háború helyben

Ez az a forgatókönyv, amelynek a megvalósulása jelen pillanatban játszódik. Hasonlatos a 2014-es háborúhoz, amikor a harcok nem terjedtek túl Gázán, így az olajárak némi ingadozás után magukhoz tértek, és nem gyakoroltak túlzottan nagy hatást a világgazdaságra.

A jelenlegi helyzet – a halálos áldozatok számának lényegesen nagyobb aránya ellenére – egyelőre az akkori történetet idézi, nem elfelejtve, hogy az USA engedékeny magatartása az iráni olajszankciókkal kapcsolatban valószínűleg szigorba fog átcsapni.

Az elmúlt években az USA–Irán viszony valamelyest enyhült. Ennek leglátványosabb jele az Egyesült Államok diszkrét félrenézése volt, amikor az iráni olajkereskedelemre bevezetett szankciókról volt szó: Teherán az idén már 700 ezer hordóval tudta növelni a kitermelését. Amennyiben Washington újra a kemény kéz politikáját vezeti be, az iráni olajeladás kiesése számítások szerint 3 dollárral emelheti meg a globális piaci árakat. Ez még nem akkora változás, hogy a piacok komolyabban megéreznék, nem beszélve arról, hogy Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek a térségből könnyedén tudják pótolni a hiányzó mennyiséget saját kapacitásuk növelésével.

Irán előretolt bástyái

Az eszkalációs lehetőségeket tekintve a következő szint egy közel-keleti proxyháború berobbanása. Ehhez szükség lenne a libanoni, de Irán által pénzzel és fegyverrel bőven ellátott Hezbollah gyakorlati beavatkozására is, a konfliktus azonban már nem állna meg itt, hanem átterjedne Szíriára, vagyis amíg Izrael oldalán az USA avatkozna be a konfliktusba, a másik oldalon Irán állna konkrét harci cselekményektől mentesen egy klasszikustól némileg eltérő, de mégiscsak proxyháborúban.

Ez az az irány, amely növelné a valószínűségét egy közvetlen Izrael–Irán konfliktusnak, a rizikó pedig máris nagy hatással van az olajárakra. 2006-ban, Izrael Hezbollah ellen indított 34 napos háborúja alatt a nyersolaj hordónkénti ára 5 dollárral ugrott. Egy hasonló eszkaláció esetén 10 százalékos áremelkedéssel lehet számolni, ami hordónként nagyjából 95 dolláros árat jelentene.

Október 15-én az olaj ára átlépte a 90 dollárt hordónként, vagyis a forgatókönyv megvalósulása egyre reálisabbnak tűnik.

Ha ehhez hozzávesszük a régióban növekvő feszültséget, amely egyes országokban (Egyiptom, Tunézia, Libanon) belső, arab tavasz jellegű megmozdulásokban is kirobbanhat, az olajsokk mellé egy olyan pénzügyi piaci bizonytalansági faktor járulhat, amely már mintegy 300 milliárd dolláros kiesést okozhat a jövő évi globális GDP-nek. Ez mindössze 2,4 százalékos gazdasági növekedést jelentene, vagyis a 2009-es gazdasági válság és a 2020-as pandémia utáni leggyengébb eredményt hozná az elmúlt három évtizedben.

Az olajárak ebben a verzióban szereplő ugrása már a globális inflációra is hatással lenne: nagyjából 0,2 százalékkal növelnék azt, ami nem tragikus, de továbbra is 6 százalék környékén tartanák, márpedig a nagy központi bankok ragaszkodnak a 2 százalékos közelítéshez, vagyis továbbra is szigorú szinten tartanák vagy emelnék a kamatot.