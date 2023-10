Dr. Végzet: Van egy nagyon rossz forgatókönyve is az izraeli háborúnak

A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank marokkói konferenciáján Nouriel Roubini is kifejtette véleményét az izraeli háború kapcsán. A sztárközgazdászt Dr. Végzetnek is nevezik, nemcsak azért, mert hajlamos legendásan pesszimista előrejelzéseket adni, hanem azért is, mert ezek a jóslatai általában valóra is válnak. Ő volt az, aki többek között pontosan megjövendölte a 2008-as gazdasági világválság kirobbanását is.

Addig nincs baj, amíg nincs baj

Roubini egyetért Janet Yellen amerikai pénzügyminiszterrel, aki szerint egyelőre nem látszik a globális piacokon az izraeli háború hatása. Mint mondta, a pénzügyi terület jelen pillanatban nem számol az eszkaláció lehetőségével.

A befektetők várakozásai szerint Izrael most elfoglalja Gázát, és megsemmisíti a Hamászt. Ez az alapforgatókönyv. Borzalmas lesz, de ebben az esetben a pénzpiacok nyugodtak maradnak

– fogalmazott.

Roubini szerint azonban van egy ennél sokkal rosszabb forgatókönyv, amelyben Irán és Libanon is háborús félként keveredik bele a konfliktusba.

Ha ez megtörténik, az az Öbölből érkező olajellátás megszakadását és az olajárak kilövését jelenti majd. Még mindig nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv, de ha bekövetkezik, annak a gazdasági hatása apokaliptikus lesz

– vázolta fel a jelenlegi helyzet folytatásának katasztrofális verzióját Dr. Végzet.

Mindaddig tehát, amíg a piac regionális konfliktusként kezeli az izraeli háborút, nem számol az olajárak számottevő megugrásával. A probléma valóban akkor kezdődik, ha a konfliktus eszkalálódik: amennyiben Gázán és Dél-Libanonon túli területeket is érint (különös tekintettel Iránra), az hatalmas problémát fog okozni a központ bankok számára is, globális szinten pedig olyan stagflációs sokkal járhat, amely recesszióba sodorhatja az egész világot.