Az észt miniszterelnök feláldozná országa EU-s forrásait Ukrajnáért

A napokban Kaja Kallas a Financial Times hasábjain osztotta meg jövőképét Ukrajnáról, az Európai Unióról és hazájáról. A sorrend nem véletlen: a kormányfő egészen meghökkentő megközelítése ugyanis Észtország uniós forrásainak leállítását szorgalmazta Kijev érdekeinek előtérbe helyezésével.

Jobb helye van Ukrajnában

Az Európai Unió bővítését „lehetőleg tegnapra” követelők közül a balti országok a leghangosabbak. Észtország még közülük is kimagaslik oroszellenes intézkedéseivel, háborúpárti retorikájával, a szankciók szigorításainak és Ukrajna feltétlen támogatásának követelésével. (Ezért különösen kínos az az epizód, amelynek során kiderült, hogy a magát Észtország igazságérzetének tartott miniszterelnök férje közben vidáman üzletelt az oroszokkal.) Arra azonban kevesen számítottak még az észtek közül is, hogy a kormányfő hajlandó lemondani az EU-s forrásokról is Kijev érdekében.

Kallas szerint Észtország készen áll arra, hogy Ukrajna gyors csatlakozása esetén az EU-s költségvetés nettó befizetőjévé váljon, vagyis olyan tagállam legyen, amely többet fizet be az uniós költségvetésbe, mint amennyit kap onnan.

Az észt miniszterelnök ezzel gyakorlatilag lemond a kohéziós alap országának járó összegeiről, amelyek éppen azért érkeznének, hogy a gazdaságilag gyengébb lábon álló tagállamok mihamarabb fel tudjanak zárkózni. Egyben arra is felszólította az uniós országokat, hogy haladéktalanul kezdjék meg az Ukrajna mielőbbi csatlakozását lehetővé tevő költségvetési reformfolyamatok kidolgozását.